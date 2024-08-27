Хочу чувствовать себя чувственной и страстной — Илона Гвоздева ответила критикам откровенной фотосессии

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцовщица Илона Гвоздева недавно поделилась откровенной фотосессией. Звезда позировала в ботфортах и комплекте нижнего белья. На что ее поклонники неоднозначно отреагировали.

Фото опубликовала в своей социальной сети.

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Илона Гвоздева написала, что стать более взрослой женщиной совсем не значит сдать свои женские позиции, это значит не плыть по течению. Надо идти за собственными желаниями и выбирать лучшее для себя. Фото вызвали волну хейта, позже танцовщица решила расставить все точки над "i".

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"На днях одна женщина просматривая мои фото с последней фотосессии решила написать комментарий, цитирую:" Илона, если бы вам было 18 лет, то я бы поняла, а так мне смешно. У меня тоже есть интимные фото, они для парня". Что вы, девушки, думаете по этому поводу?! Какой бы ответ написали Вы?! Исходя из ее мыслей, если женщина стала взрослее и не важно 20+, 30+, 40+ она уже не может показывать свою сексуальность, женственность, страсть, тем более в соцсетях, ведь люди смотрят, а тебе уже не 18!!" — размышляет танцовщица.

Гвоздева спрашивает, есть ли отдельный возраст на женственность, возраст — чувствовать себя живым, желанным и красивым, возраст — чувствовать свою харизму, знать свои желания и прислушиваться к своему внутреннему голосу.

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Да, мне 36, я женщина, мама и жена и сейчас я, как никогда, хочу быть еще более женственной и чувственной, страстной и красивой чем в 18, потому что сейчас я чувствую это состояние гораздо глубже и сознательнее. Я знаю чего хочу и чего стою, и я не боюсь быть собой, даже если не соответствую представлениям и ожиданиям других! Я вообще желаю каждой женщине не стесняться быть женщиной, на которую обращаются не только мужчины, но и другие женщины с улыбкой на лице и с приятным огоньком в глазах и с чувством поддержки: "Так держать милая моя!". Мы то, что мы транслируем!" — отметила Гвоздева.

Напомним, невеста Венсана Касселя удивила их интимными фото. А раньше мы писали, что Кендалл Дженнер воспроизвела культовую позу Виктории Бекхэм.