Хочу чувствовать себя чувственной и страстной — Илона Гвоздева ответила критикам откровенной фотосессии

Хочу чувствовать себя страстной — Илона Гвоздева ответила критикам откровенной фотосессии
Танцовщица Илона Гвоздева недавно поделилась откровенной фотосессией. Звезда позировала в ботфортах и комплекте нижнего белья. На что ее поклонники неоднозначно отреагировали.
Фото опубликовала в своей социальной сети.
Критика фотосессии Гвоздевой
Илона Гвоздева написала, что стать более взрослой женщиной совсем не значит сдать свои женские позиции, это значит не плыть по течению. Надо идти за собственными желаниями и выбирать лучшее для себя. Фото вызвали волну хейта, позже танцовщица решила расставить все точки над "i".
"На днях одна женщина просматривая мои фото с последней фотосессии решила написать комментарий, цитирую:" Илона, если бы вам было 18 лет, то я бы поняла, а так мне смешно. У меня тоже есть интимные фото, они для парня". Что вы, девушки, думаете по этому поводу?! Какой бы ответ написали Вы?! Исходя из ее мыслей, если женщина стала взрослее и не важно 20+, 30+, 40+ она уже не может показывать свою сексуальность, женственность, страсть, тем более в соцсетях, ведь люди смотрят, а тебе уже не 18!!" — размышляет танцовщица.
Гвоздева спрашивает, есть ли отдельный возраст на женственность, возраст — чувствовать себя живым, желанным и красивым, возраст — чувствовать свою харизму, знать свои желания и прислушиваться к своему внутреннему голосу.
"Да, мне 36, я женщина, мама и жена и сейчас я, как никогда, хочу быть еще более женственной и чувственной, страстной и красивой чем в 18, потому что сейчас я чувствую это состояние гораздо глубже и сознательнее. Я знаю чего хочу и чего стою, и я не боюсь быть собой, даже если не соответствую представлениям и ожиданиям других! Я вообще желаю каждой женщине не стесняться быть женщиной, на которую обращаются не только мужчины, но и другие женщины с улыбкой на лице и с приятным огоньком в глазах и с чувством поддержки: "Так держать милая моя!". Мы то, что мы транслируем!" — отметила Гвоздева.
Напомним, невеста Венсана Касселя удивила их интимными фото. А раньше мы писали, что Кендалл Дженнер воспроизвела культовую позу Виктории Бекхэм.
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