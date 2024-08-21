Ілона Гвоздьова влаштувала відверту фотосесію у білизні та ботфортах

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцівниця Ілона Гвоздьова вразила відвертою фотосесією. Зірка позувала у ботфортах та комплекті спідньої білизни.

Фото опублікувала у своїй соціальній мережі.

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Ілона Гвоздьова переконана, стати дорослішою жінкою зовсім не означає здати свої жіночі позиції, це означає не пливти за течією. Треба йти за власними бажаннями та обирати найкраще для себе.

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Не бійтеся бути собою, мати власну думку і бачення себе та свого життя! Завжди будуть люди які підтримають і ті хто засуджує! Усі звикли обирати біле чи чорне,а може варто спробувати сіру зону,зону невідомості,невеликого дискомфорту але наповнену пригод і нових відкриттів себе", — коментує Ілона.

Прихильники не всі були в захваті від контенту, а дехто навіть почав виховувати зірку.

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Ілона, дуже круто, якщо ти за ці фото отримуєш гроші і допомагаєш нашим хлопцям, тоді я розумію до чого вони", — прокоментувала одна з прихильниць.

"А ви допомагаєте?! Гроші я отримую на роботі, а фотосесію робила для себе. І не варто рахувати мої гроші! І так я допомагаю хлопцям і не тільки!", — відповіла танцівниця.

"Це ж інтимна фотосесія, без образ, але просто смішно".

"Ілона, я без образ, просто ну реально не очікувала, і ви не розумієте, чому Вам так пишуть. Ви прекрасна жінка, мама, але є речі, які не пасують за статусом. Ну, коли це робить дівчина 18 років, то ще думаєш, не розуміє. Зазвичай це роблять для самоствердження. Якісь внутрішні комплекси і треба, щоб оцінили люди. Це те саме, що я репетитор і ну не статусом мені такі фото. Але це ваш вибір, а це моя думка, без образ", — запевнили фоловери.

"Ілона, якби Вам було 18 , то я би зрозуміла, а так мені смішно. В мене теж є інтимні фото, вони для хлопця", — продовжили коментувати підписники.

"А якщо не 18 то не можна робити такі фото?! Десь є закон про припинення робити фото такого плану після 18?!", — запитала Гвоздьова.

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