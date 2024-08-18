Мадонна у корсеті від модного бренду відсвяткувала 66-річчя

Мадонна у корсеті з пишним декольте відсвяткувала 66-річчя
Мадонна відсвяткувала 66-й день народження. Зірка святкувала у різних місцях Італії серед них, стародавній римський амфітеатр у Помпеях.
Фото зірка опублікувала у Instagram.
Мадонна вразила відвертими фото з нагоди дня народження
У фотосесії з дня народженні Мадонна знялась у сукні з чорним корсетом, прикрашеним безліччю ювелірних виробів у середньовічному стилі. Також вона змінила вбрання на чорну сукню. Компанію у фотосесії співачці склав її бойфренд.
Інсайдери стверджують, що співачка провела час зі своїми близькими після того, як торік перенесла серйозну бактеріальну інфекцію, яка змусила її відкласти свій святковий тур.
Джерело розповіло: "Мадонна живе повним життям і витратила цілий статок на цей день народження, щоб відсвяткувати його з найближчими і найдорожчими. Вона сильно злякалася, коли захворіла минулого літа перед святковим туром, і тепер хоче насолодитися кожною хвилиною. Ця вечірка та поїздка — це подяка всім її близьким за підтримку та єднання".
Очікувалося, що на захід прибудуть близько 500 гостей, серед яких, можливо, Кеті Перрі та Орландо Блум, які вже відпочивали в цьому районі. За чутками, у списку гостей також є міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано.
Трохи більше року тому Мадонна була терміново доставлена в лікарню. Співачку доставили до відділення інтенсивної терапії та інтубували, а пізніше вона була введена в медикаментозну кому, оскільки боролася за своє життя через легеневу та ниркову недостатність.
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