Мадонна у корсеті від модного бренду відсвяткувала 66-річчя

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна відсвяткувала 66-й день народження. Зірка святкувала у різних місцях Італії серед них, стародавній римський амфітеатр у Помпеях.

Фото зірка опублікувала у Instagram.

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У фотосесії з дня народженні Мадонна знялась у сукні з чорним корсетом, прикрашеним безліччю ювелірних виробів у середньовічному стилі. Також вона змінила вбрання на чорну сукню. Компанію у фотосесії співачці склав її бойфренд.

Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна відсвяткувала день народження. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна відсвяткувала 66-й день народження. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна відгуляла день народження в Італії. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна відгуляла день народження в Італії. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна влаштувала яскраву фотосесію. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна влаштувала яскраву фотосесію. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна влаштувала фотосесію. Фото: instagram.com/madonna/

Інсайдери стверджують, що співачка провела час зі своїми близькими після того, як торік перенесла серйозну бактеріальну інфекцію, яка змусила її відкласти свій святковий тур.

Джерело розповіло: "Мадонна живе повним життям і витратила цілий статок на цей день народження, щоб відсвяткувати його з найближчими і найдорожчими. Вона сильно злякалася, коли захворіла минулого літа перед святковим туром, і тепер хоче насолодитися кожною хвилиною. Ця вечірка та поїздка — це подяка всім її близьким за підтримку та єднання".

Очікувалося, що на захід прибудуть близько 500 гостей, серед яких, можливо, Кеті Перрі та Орландо Блум, які вже відпочивали в цьому районі. За чутками, у списку гостей також є міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано.

Трохи більше року тому Мадонна була терміново доставлена ​​в лікарню. Співачку доставили до відділення інтенсивної терапії та інтубували, а пізніше вона була введена в медикаментозну кому, оскільки боролася за своє життя через легеневу та ниркову недостатність.