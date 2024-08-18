Мадонна в корсете от модного бренда отметила 66-летие

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна отметила 66-й день рождения. Звезда праздновала в разных местах Италии среди них, древний римский амфитеатр в Помпеях.

Фото звезда опубликовала в Instagram.

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В фотосессии со дня рождения Мадонна снялась в платье с черным корсетом, украшенным обилием ювелирных изделий в средневековом стиле. Также она сменила наряд на черное и красное платье. Компанию в фотосессии певице составил ее бойфренд.

Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна отметила день рождения. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна отметила 66-й день рождения. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна отпраздновала день рождения в Италии. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна отпраздновала день рождения в Италии. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна устроила яркую фотосессию. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна устроила яркую фотосессию. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна устроила фотосессию. Фото: instagram.com/madonna/

Инсайдеры утверждают, что певица провела время со своими близкими после того, как в прошлом году перенесла серьезную бактериальную инфекцию, заставившую ее отложить свой праздничный тур.

Источник рассказал: "Мадонна живет полной жизнью и потратила целое состояние на этот день рождения, чтобы отпраздновать его с самыми близкими и самыми дорогими. Она сильно испугалась, когда заболела прошлым летом перед праздничным туром, и теперь хочет насладиться каждой минутой. Эта вечеринка и поездка — благодарность всем ее близким за поддержку и единение".

Ожидалось, что на мероприятие прибудут около 500 гостей, среди которых, возможно, уже отдыхавшие в этом районе Кэти Перри и Орландо Блум. По слухам, в списке гостей также есть министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано.

Чуть больше года назад Мадонна была срочно доставлена ​​в больницу. Певицу доставили в отделение интенсивной терапии и интубировали, а позже она была введена в медикаментозную кому, поскольку боролась за свою жизнь из-за легочной и почечной недостаточности.