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Схудла Крістіна Агілера у білосніжному міні прикрасила обкладинку глянцю

18 серпня 2024 19:36
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Схудла Крістіна Агілера у міні позувала у глянцевій фотосесії
Співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/xtina/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Крістіна Агілера, яку підозрюють у вживанні препарату для діабетиків через різке схуднення, відповіла на критику. 43-річна співачка стала героїнею нового номера журналу Glamour, знялася у фотосесії та дала інтерв'ю виданню.

Про це пише Glamour.

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Знаменитістт стала відомою у юному віці, в епоху ранніх нульових, коли у шоу-бізнесі панували жорсткі стандарти краси. Зірці-підлітку доводилося старанно стежити за своєю фігурою і не гладшати, що, як згадує Крістіна, давалося їй нелегко. Самооцінка співачки тоді ґрунтувалася на тому, "наскільки я худа".

 

Співачка Крістіна Агілера
Співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/xtina/

 

Співачка Крістіна Агілера знялась у глянці
Співачка Крістіна Агілера знялась у глянці. Фото: instagram.com/xtina/

 

Співачка Крістіна Агілера розповіла про схуднення
Крістіна Агілера розповіла про схуднення. Фото: instagram.com/xtina/

 

Співачка Крістіна Агілера знялась у пляжій фотосесії
Співачка Крістіна Агілера знялась у пляжій фотосесії. Фото: instagram.com/xtina/

 

Схудла Крістіна Агілера у білосніжному міні прикрасила обкладинку глянцю - фото 5
Співачка Крістіна Агілера знялась на пляжі. Фото: instagram.com/xtina/

 

Співачка Крістіна Агілера знялась у фотосесії у прозорій сукні
Співачка Крістіна Агілера знялась у фотосесії у прозорій сукні. Фото: instagram.com/xtina/

 

Співачка Крістіна Агілера знялась у фотосесії у прозорій сукні
Співачка Крістіна Агілера знялась у фотосесії у прозорій сукні. Фото: instagram.com/xtina/

 

Співачка Крістіна Агілера знялась у фотосесії у прозорій сукні
Співачка Крістіна Агілера знялась у фотосесії у прозорій сукні. Фото: instagram.com/xtina/

 

"Коли ти підліток, у тебе зовсім інше тіло, ніж коли тобі за 20. Я почала гладшати, і тоді це було неприйнятно, тому що говорили: "О, вона гладшає". Потім мені стали говорити люди з індустрії: "Їм подобалося твоє тіло і те, яким худим підлітком ти була", — зізналася Агілера.

Вага співачки мінялася, що не влаштовувало продюсерів. Останні роки вона мала значно товстіший вигляд, ніж на початку кар'єри, але це не заважало їй продовжувати виступати. Шанувальники звикли до нового образу зірки, але кілька місяців тому Агілера, як пишуть у мережі, "повернулася". Співачка вийшла на сцену на концерті в Мехіко і виглядала так, ніби не лише помітно схудла, а й стала схожою на себе з 2003-го. У мережі співачку запідозрили у захопленні модним препаратом, який призначений для лікування діабету, але використовується зірками з метою скинути вагу.

З віком Крістіна стала менше залежати від думки оточення. Сьогодні співачку не турбує, що про неї думають сторонні люди.

"Зараз я досягла тієї зрілості, коли мені просто наплювати на чужу думку. Я не збираюся приймати її на себе. Всі зобов'язані знати своє місце. Думка інших людей про мене — не моя справа", — говорить Крістіна.

Свій спосіб мислення співачка планує передати дітям: 16-річному синові Максу від шлюбу з Джорданом Братманом та 10-річній дочці Саммер від нинішнього коханого Меттью Ратлера.

"Я стільки всього побачила в юності. Я дуже люблю свого сина і свою дочку, і батькам дійсно хочеться захистити їх від усього світу. Але вони мають самі вивчити свої уроки. Вони самі зроблять свій вибір та помилки, які визначать, якими вони хочуть бути. Це така цікава річ — бути мамою і спостерігати, як ростуть ці люди", — розповіла вона.

Нагадаємо, Крістіну Агілеру запідозрили у нездоровому схудненні. А раніше стало відомо, що прихильники вражені новою фігурою Агілери.

Крістіна Агілера закордонні зірки схуднення зірки

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