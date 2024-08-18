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Похудевшая Кристина Агилера в белом мини украсила обложку глянца

18 августа 2024 19:36
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Похудела Кристина Агилера в мини позировала в глянцевой фотосессии
Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Кристина Агилера, подозреваемая в употреблении препарата для диабетиков из-за резкого похудения, ответила на критику. 43-летняя певица стала героиней нового номера журнала Glamour, снялась в фотосессии и дала интервью изданию.

Об этом пишет Glamour.

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Знаменитость стала известной в юном возрасте, в эпоху ранних нулевых, когда в шоу-бизнесе царили жесткие стандарты красоты. Звезде-подростку приходилось тщательно следить за своей фигурой и не поправляться, что, как вспоминает Кристина, давалось ей нелегко. В основном самооценка певицы тогда основывалась на том, "насколько я худа".

 

Певица Кристина Агилера
Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina/

 

Певица Кристина Агилера снялась в глянце
Певица Кристина Агилера снялась в глянце. Фото: instagram.com/xtina/

 

Певица Кристина Агилера рассказала о похудении
Кристина Агилера рассказала о похудении. Фото: instagram.com/xtina/

 

Певица Кристина Агилера снялась у пляжей фотосессии
Певица Кристина Агилера снялась на пляже фотосессии. Фото: instagram.com/xtina/

 

Певица Кристина Агилера снялась на пляже
Певица Кристина Агилера снялась на пляже. Фото: instagram.com/xtina/

 

Певица Кристина Агилера снялась в фотосессии в прозрачном платье
Певица Кристина Агилера снялась в фотосессии в прозрачном платье. Фото: instagram.com/xtina/

 

Певица Кристина Агилера снялась в фотосессии в прозрачном платье
Певица Кристина Агилера снялась в фотосессии в прозрачном платье. Фото: instagram.com/xtina/

 

Певица Кристина Агилера снялась в фотосессии в прозрачном платье
Певица Кристина Агилера снялась в фотосессии в прозрачном платье. Фото: instagram.com/xtina/

 

"Когда ты подросток, у тебя совсем другое тело, чем когда тебе за 20. Я начала полнеть, и тогда это было неприемлемо, потому что говорили: "О, она толстеет". Потом мне стали говорить люди из индустрии: "Им нравилось твое тело и то, каким худым подростком ты была", — призналась Агилера.

Вес певицы менялся, что не устраивало продюсеров. В последние годы она выглядела значительно полнее, чем в начале карьеры, но это не мешало ей продолжать выступать. Поклонники привыкли к новому образу звезды, но несколько месяцев назад Агилера, как пишут в сети, вернулась. Певица вышла на сцену на концерте в Мехико и выглядела так, будто не только заметно похудела, но стала похожа на себя из 2003-го. В сети певицу заподозрили в увлечении модным препаратом, предназначенным для лечения диабета, который используется звездам с целью сбросить вес.

С возрастом Кристина стала меньше зависеть от мнения окружающих. Сегодня певицу не беспокоит, что о ней думают посторонние люди.

"Сейчас я достигла той зрелости, когда мне просто наплевать на чужое мнение. Я не собираюсь принимать его на себя. Все обязаны знать свое место. Мнение других людей обо мне — не мое дело", — говорит Кристина.

Свой образ мышления певица планирует передать детям: 16-летнему сыну Максу от брака с Джорданом Братманом и 10-летней дочери Саммер от нынешнего возлюбленного Мэттью Ратлера.

"Я столько всего увидела в юности. Я очень люблю своего сына и свою дочь, и родителям действительно хочется защитить их от всего мира. Но они должны сами выучить свои уроки. Они сами сделают свой выбор и ошибки, которые определят, какими они хотят быть. Это такая интересная вещь — быть мамой и наблюдать, как растут эти люди", — рассказала она.

Напомним, Кристину Агилеру заподозрили в нездоровом похудении. А ранее стало известно, что поклонники поражены новой фигурой Агиллеры.

Кристина Агилера зарубежные звезды похудение звезды

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