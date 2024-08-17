Сестру Брітні Спірс не впізнати після чуток про схуднення на пігулках для діабетиків

Джеймі Лін Спірс. Фото: instagram.com/jamielynnspears/

Сестра Брітні Спірс Джеймі Лінн Спірс опублікувала в Instagram карусель, включно з фото, на якому вона пожартувала про використання ліків для хврих на цукровий діабет. А на іншому знімку вона шокувала виглядом — без макіяжу у білому топы та чорних шортах у готельному номері.

Про це пише Daily Mail.

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Джеймі Лінн, яка є матір'ю доньок Медді та Айві, одягла сорочку з написом Ozempics 2024, натяком на ліки в пародії на дизайн в стилі Олімпіади. Препарат відомий серед зірок Голлівуду.

Джеймі Лін Спірс вразила фото без макіяжу. Фото: instagram.com/jamielynnspears/

Джеймі Лін Спірс у футболці з написом з назвою препарату Фото: instagram.com/jamielynnspears/

Опра Уїнфрі довго розповідала, як дотримується здорового способу життя заради фігури, а потім зізналася, що скинути вагу допоміг саме препарат.

Медикаменти спочатку були розроблені для пацієнтів з цукровим діабетом, але одним із його побічних ефектів стало сильне зниження апетиту, через який люди, які його використовували, швидко втрачали вагу. Тоді препарат стали використовувати не тільки люди, які страждають на діабет, а й ті, хто просто хотів схуднути.

Нагадаємо, зірка серіалу "Беверлі Гіллз" показала результати схуднення після вживання препаратів. А раніше ми писали, що Крістіна Агілера засвітила схудлу фігуру у блискучому вбранні.