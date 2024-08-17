Сестру Бритни Спирс не узнать после слухов о похудении на таблетках для диабетиков
Сестра Бритни Спирс Джейми Линн Спирс опубликовала в Instagram карусель, включая фото, на котором она пошутила об использовании лекарства для больных сахарным диабетом. А на другом снимке она шокировала видом — без макияжа, в белом топе и черных шортах в гостиничном номере.
Об этом пишет Daily Mail.
Сестра Бритни Спирс опубликовала негламурное фото
Джейми Линн, которая является матерью дочерей Мэдди и Айви, надела рубашку с надписью Ozempics 2024, намеком на лекарства в пародии на дизайн в стиле Олимпиады. Препарат известен среди звезд Голливуда.
Опра Уинфри долго рассказывала, что следует здоровому образу жизни ради фигуры, а потом призналась, что сбросить вес помог именно препарат.
Медикаменты изначально были разработаны для пациентов с сахарным диабетом, но одним из его побочных эффектов стало сильное снижение аппетита, из-за которого использовавшие его люди быстро теряли вес. Тогда препарат стали использовать не только люди, страдающие диабетом, но и те, кто просто хотел похудеть.
Напомним, звезда сериала "Беверли Гиллз" показала результаты похудения после приема препаратов. А раньше мы писали, что Кристина Агилера засветила похудевшую фигуру в блестящем наряде.
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