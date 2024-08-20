Колишня наречена Ді Капріо оголила сідниці у відвертій фотосесії для глянцю

Модель Тоні Гарн. Фото: instagram.com/ellefr/

Топ-модель Тоні Гаррн знялась для обкладинки журналу ELLE France. Красуня, яка зустрічалася з Леонардо Ді Капріо, знялась в яскравій фотосесії біля басейну.

Фото з'явились на офіційні сторінці в соціальній мережі видання.

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Фотограф Хаві Гордо зняв Гарн в одязі від Celin, Chanel, Dries Van Noten, Eres, Ferragamo, H&M, Isabel Marant, Loro Piana, Miu Miu, Prada, Salvatore Ferragamo тощо. Зачіску зірці робив Франко Ардженто, а макіяж Тацу Яманака.

Модель Тоні Гарн. Фото: instagram.com/ellefr/

Модель Тоні Гарн на обкладинці глянцю. Фото: instagram.com/ellefr/

Модель Тоні Гарн у яскравому образі. Фото: instagram.com/ellefr/

Модель Тоні Гарн у фотосесії. Фото: instagram.com/ellefr/

Модель Тоні Гарн у фотосесії. Фото: instagram.com/ellefr/

Модель Тоні Гарн знялась у глянці. Фото: instagram.com/ellefr/

Модель Тоні Гарн знялась у глянці. Фото: instagram.com/ellefr/

Модель Тоні Гарн знялась у глянці. Фото: instagram.com/ellefr/

Модель Тоні Гарн знялась у глянці

Леонардо Ді Капріо мав серію гучних стосунків, переважно з розкішними моделями віком до 25 років. У нього був гучний п'ятирічний роман із моделлю Жизель Бюндхен, який почався, коли їй було лише 18 років. Потім були ще п’ятирічні стосунки з Бар Рафаелі та коротка інтрижка з актрисою Блейк Лайвлі.

Зараз актор разом з моделлю Вітторією Черетті, зустрічається із серпня 2023 року, через два місяці після того, як познайомився під час прем’єри фільму "Вбивці квіткового місяця" на Каннському кінофестивалі.

Інсайдери розповіли, що Ді Капріо був "незадоволений" постійними жартами та спекуляціями щодо його любовного життя — і він намагався "позбутися" свого іміджу, ніби зустрічається лише з жінками віком до 25 років.

Раніше Черетті була заміжня за італійським ді-джеєм Маттео Міллері з 2020 по 2023 роки, а в минулому також мала стосунки з колегою — Натаном Вестлінгом.

Нагадаємо, Леонадо Ді Капріо вжалила медуза.