Бывшая невеста Ди Каприо обнажила ягодицы в откровенной глянцевой фотосессии.

Бывшая невеста Ди Каприо обнажила идеальные ягодицы в фотосессии для глянца
Топ-модель Тони Гаррн снялась для обложки журнала ELLE France. Красавица, которая встречалась с Леонардо Ди Каприо, снялась в яркой фотосессии у бассейна.
Фотографии появились на официальных страницах в социальной сети издания.
Тони Гарн поразила роскошной фигурой
Фотограф Хави Гордо снял Гарн в одежде от Celin, Chanel, Dries Van Noten, Eres, Ferragamo, H&M, Isabel Marant, Loro Piana, Miu Miu, Prada, Salvatore Ferragamo. Прическу звезде сделал Франко Ардженто, а макияж Тацу Яманака.
Леонардо Ди Каприо имеет серию громких отношений, преимущественно с роскошными моделями в возрасте до 25 лет. У него был громкий пятилетний роман с моделью Жизель Бюндхен, начавшийся, когда ей было всего 18 лет. Затем последовали еще пятилетние отношения с Бар Рафаэли и короткая интрижка с актрисой Блэйк Лайвли.
Сейчас актер вместе с моделью Витторией Черетти. Парочка встречается с августа 2023 года, через два месяца после того, как встретились во время премьеры фильма "Убийцы цветочной луны" на Каннском кинофестивале.
Инсайдеры рассказали, что Ди Каприо был "недоволен" постоянными шутками и спекуляциями по поводу его амурной жизни — и он пытался "избавиться" от своего имиджа, что встречается только с женщинами в возрасте до 25 лет.
Ранее Черетти была замужем за итальянским ди-джеем Маттео Миллери с 2020 по 2023 годы, а в прошлом также имела отношения с коллегой — Натаном Вестлингом.
Напомним, Леонадо Ди Каприо ужалила медуза.
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