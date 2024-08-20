Бывшая невеста Ди Каприо обнажила ягодицы в откровенной глянцевой фотосессии.

Модель Тони Гарн. Фото: instagram.com/ellefr/

Топ-модель Тони Гаррн снялась для обложки журнала ELLE France. Красавица, которая встречалась с Леонардо Ди Каприо, снялась в яркой фотосессии у бассейна.

Фотографии появились на официальных страницах в социальной сети издания.

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Фотограф Хави Гордо снял Гарн в одежде от Celin, Chanel, Dries Van Noten, Eres, Ferragamo, H&M, Isabel Marant, Loro Piana, Miu Miu, Prada, Salvatore Ferragamo. Прическу звезде сделал Франко Ардженто, а макияж Тацу Яманака.

Модель Тони Гарн. Фото: instagram.com/ellefr/

Модель Тони Гарн на обложке глянца. Фото: instagram.com/ellefr/

Модель Тони Гарн в ярком образе. Фото: instagram.com/ellefr/

Модель Тони Гарн в фотосессии. Фото: instagram.com/ellefr/

Модель Тони Гарн в фотосессии. Фото: instagram.com/ellefr/

Модель Тони Гарн снялась в глянце. Фото: instagram.com/ellefr/

Модель Тони Гарн снялась в глянце. Фото: instagram.com/ellefr/

Модель Тони Гарн снялась в глянце. Фото: instagram.com/ellefr/

Модель Тони Гарн снялась в глянце. Фото: instagram.com/ellefr/

Леонардо Ди Каприо имеет серию громких отношений, преимущественно с роскошными моделями в возрасте до 25 лет. У него был громкий пятилетний роман с моделью Жизель Бюндхен, начавшийся, когда ей было всего 18 лет. Затем последовали еще пятилетние отношения с Бар Рафаэли и короткая интрижка с актрисой Блэйк Лайвли.

Сейчас актер вместе с моделью Витторией Черетти. Парочка встречается с августа 2023 года, через два месяца после того, как встретились во время премьеры фильма "Убийцы цветочной луны" на Каннском кинофестивале.

Инсайдеры рассказали, что Ди Каприо был "недоволен" постоянными шутками и спекуляциями по поводу его амурной жизни — и он пытался "избавиться" от своего имиджа, что встречается только с женщинами в возрасте до 25 лет.

Ранее Черетти была замужем за итальянским ди-джеем Маттео Миллери с 2020 по 2023 годы, а в прошлом также имела отношения с коллегой — Натаном Вестлингом.

Напомним, Леонадо Ди Каприо ужалила медуза.