Илона Гвоздева устроила откровенную фотосессию в белье и ботфортах

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцовщица Илона Гвоздева поразила откровенной фотосессией. Звезда позировала в ботфортах и комплекте нижнего белья.

Фото опубликовала в своей социальной сети.

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Илона Гвоздева убеждена, что стать взрослой женщиной совсем не значит сдать свои женские позиции, это значит не плыть по течению. Надо идти за собственными желаниями и выбирать лучшее для себя.

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Не бойтесь быть собой, иметь собственное мнение и видение себя и своей жизни! Всегда будут люди поддержывающие и осуждающие! Все привыкли выбирать белое или черное, а может стоит попробовать серую зону, зону неизвестности, небольшого дискомфорта, но полную приключений и новых открытий себя", — комментирует Илона.

Поклонники не все были в восторге от контента, а некоторые даже начали воспитывать звезду.

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Илона, очень круто, если ты за эти фото получаешь деньги и помогаешь нашим ребятам, тогда я понимаю, к чему они", — прокомментировала одна из поклонниц.

"А вы помогаете?! Деньги я получаю на работе, а фотосессию делала для себя. И не стоит считать мои деньги! И так я помогаю ребятам и не только!", — ответила танцовщица.

"Это же интимная фотосессия, без обид, но просто смешно".

"Илона, я без обид, просто ну реально не ожидала, и вы не понимаете, почему Вам так пишут. Вы прекрасная женщина, мама, но есть вещи, которые не подходят по статусу. Ну, когда это делает девушка 18 лет, то еще думаешь, не понимает. Обычно это делают для самоутверждения. Какие-то внутренние комплексы и надо, чтобы оценили люди. Это тоже самое, что я репетитор и ну не статусом мне такие фото. Но это ваш выбор, а это мое мнение, без обий", — заверили фолловеры.

"Илона, если бы Вам было 18, то я бы поняла, а так мне смешно. У меня тоже есть интимные фото, они для парня", — продолжили комментировать подписчики.

"А если не 18, то нельзя делать такие фото?! Где-то есть закон о прекращении делать фото такого плана после 18?!", — спросила Гвоздева.

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