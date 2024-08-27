Наречена Венсана Касселя шокувала їхніми відвертими домашніми фото

Венсан Кассель з коханою. Фото: instagram.com/narahbaptista/

Нова кохана 57-річного Венсана Касселя, 27-річна модель Нара Баптіста, з нагоди річниці їхнього роману опублікувала спільні фотографії. Про роман Венсана Касселя та Нари Баптисти стало відомо у вересні минулого року.

Спільні знімки красуня опублікувала у своєму Instagram.

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На фото, які зроблені на відпочинку, прогулянці та домашній обстановці, пара щасливо позує без одягу на цілується і обіймається на камеру. Хоча вони поки що рідко виходять у світ, Венсан і його нова подруга регулярно потрапляють в об'єктиви папараці.

Венсан Кассель з коханою. Фото: instagram.com/narahbaptista/

Венсан Кассель з коханою. Фото: instagram.com/narahbaptista/

Венсан Кассель з коханою. Фото: instagram.com/narahbaptista/

Венсан Кассель з коханою. Фото: instagram.com/narahbaptista/

Венсан Кассель з коханою. Фото: instagram.com/narahbaptista/

Венсан Кассель з коханою. Фото: instagram.com/narahbaptista/

Венсан Кассель з коханою. Фото: instagram.com/narahbaptista/

Венсан Кассель з коханою. Фото: instagram.com/narahbaptista/

У травні вони разом з'явилися на Каннському фестивалі: пара відвідала прем'єру фільму Паоло Соррентіно "Партенопа" і із задоволенням позувала фотографам.

Пара нечасто виходить разом у світ, тому їхня поява широко обговорювалася у ЗМІ. Сім років тому такий же ажіотаж викликала поява Венсана на червоній доріжці фестивалю Канна з іншою дівчиною — Тіною Кунакі, тепер уже його колишньою дружиною. На думку шанувальників Касселя, Нара виглядає справжньою копією Тіни.

Нагадаємо, схудна Крістіна Агілера знялась для обкладинки глянцю. А раніше ми писали, що Мадонна влаштувала фотосесію з обранцем біля вівтаря.