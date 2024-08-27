Невеста Венсана Касселя шокировала их откровенными домашними фото

Венсан Кассель с возлюбленной. Фото: instagram.com/narahbaptista/

Новая возлюбленная 57-летнего Венсана Касселя, 27-летняя модель Нара Баптиста, по случаю годовщины их романа опубликовала общие фотографии. О романе Венсана Касселя и Нары Баптисты стало известно в сентябре прошлого года.

Общии фотографии красотка опубликовала в своем Instagram.

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На фото, сделанные на отдыхе, прогулке и домашней обстановке, пара счастливо позирует без одежды, целуется и обнимается на камеру. Хотя они пока редко выходят в свет, Венсан и его новая подруга регулярно попадают в объективы папарацци.

Венсан Кассель с возлюбленной. Фото: instagram.com/narahbaptista/

Венсан Кассель с возлюбленной. Фото: instagram.com/narahbaptista/

Венсан Кассель с возлюбленной. Фото: instagram.com/narahbaptista/

Венсан Кассель с возлюбленной. Фото: instagram.com/narahbaptista/

Венсан Кассель с возлюбленной. Фото: instagram.com/narahbaptista/

Венсан Кассель с возлюбленной. Фото: instagram.com/narahbaptista/

Венсан Кассель с возлюбленной. Фото: instagram.com/narahbaptista/

Венсан Кассель с возлюбленной. Фото: instagram.com/narahbaptista/

В мае они вместе появились на Каннском фестивале. Пара посетила премьеру фильма Паоло Соррентино "Партенопа" и с удовольствием позировала фотографам.

Пара редко выходит вместе в свет, поэтому их появление широко обсуждалось в СМИ. Семь лет назад такой же ажиотаж вызвало появление Венсана на красной дорожке фестиваля Канна с другой девушкой Тиной Кунаки, теперь уже его бывшей супругой. По мнению поклонников Касселя, Нара выглядит настоящей копией Тины.

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