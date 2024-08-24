Мадонна з юним обранцем показала фото з грандіозного святкування дня народження

Мадонна з молодим обранцем влаштувала фотосесію біля вівтаря
Мадонна святкувала своє 66-річчя в Італії зі своїми дітьми, друзями та новим хлопцем Акімом Моррісом, якому 28 років. Пара гуляла Римом та фотографувалася.
На нових знімках, якими вона поділилася в Instagram, Медж одягла довгу квіткову сукню, яку поєднала з білим шарфом.
Римські канікули Мадонни
Вона доповнила образ білими мереживними рукавичками з відрізаними кінчиками пальців. Співачка також позувала з Акімом біля вівтаря церкви. На ньому був чорний костюм і білий шарф Мадонни на голові, як вуаль, а вона розмахувала великим вишуканим віялом.
"До побачення, Рим! Ідеальне завершення чудового святкування дня народження з друзями та родиною! До побачення, Італіє!", — підписала свій допис співачка.
Перебуваючи в Італії, вона зупиняється в особняку своїх друзів, модельєрів Доменіко Дольче і Стефано Габбана. В Італії Мадонна не тільки відсвяткувала своє 66-річчя, але й 24-й день народження свого сина Рокко.
11 серпня Рокко виповнилося 24 роки, а його мама 16 серпня відзначила своє 66-річчя.
Усі шестеро дітей Мадонни: Лурдес Леон, Рокко Річі, Девід Банда, Мерсі Джеймс, а також близнюки Стелла та Естер, супроводжували її до Італії.
Мадонна та Акім вперше зустрілися у 2022 році — він з’явився на обкладинці журналу Paper за серпень 2022 року. Він футболіст ямайського походження.
Мадонна, чия сім'я походить з італійського регіону Абруццо, була в Італії протягом декількох днів, як гість дизайнерів Доменіко Дольче і Стефано Габбана. Вона відсвяткувала свій день народження приватною вечірньою екскурсією знаменитим італійським археологічним місцем у Помпеях.
Її вечірка відбулася в Teatro Grande і включала вечерю на свіжому повітрі з близькими друзями Мадонни, дітьми та Акімом.
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