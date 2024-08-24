Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Мадонна з молодим обранцем влаштувала фотосесію біля вівтаря arrow

Мадонна з молодим обранцем влаштувала фотосесію біля вівтаря

24 серпня 2024 06:54
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Мадонна з юним обранцем показала фото з грандіозного святкування дня народження
Співачка Мадонна з коханим. Фото: instagram.com/madonna/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Мадонна святкувала своє 66-річчя в Італії зі своїми дітьми, друзями та новим хлопцем Акімом Моррісом, якому 28 років. Пара гуляла Римом та фотографувалася.

На нових знімках, якими вона поділилася в Instagram, Медж одягла довгу квіткову сукню, яку поєднала з білим шарфом.

Читайте також:

Римські канікули Мадонни

Вона доповнила образ білими мереживними рукавичками з відрізаними кінчиками пальців. Співачка також позувала з Акімом біля вівтаря церкви. На ньому був чорний костюм і білий шарф Мадонни на голові, як вуаль, а вона розмахувала великим вишуканим віялом.

 

Співачка Мадонна
Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

Співачка Мадонна в Римі
Співачка Мадонна в Римі. Фото: instagram.com/madonna/

 

Співачка Мадонна з коханим
Співачка Мадонна з коханим. Фото: instagram.com/madonna/

 

Співачка Мадонна
Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

Співачка Мадонна
Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

Співачка Мадонна з коханим
Співачка Мадонна з коханим. Фото: instagram.com/madonna/

 

Співачка Мадонна
Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

"До побачення, Рим! Ідеальне завершення чудового святкування дня народження з друзями та родиною! До побачення, Італіє!", — підписала свій допис співачка.

Перебуваючи в Італії, вона зупиняється в особняку своїх друзів, модельєрів Доменіко Дольче і Стефано Габбана. В Італії Мадонна не тільки відсвяткувала своє 66-річчя, але й 24-й день народження свого сина Рокко.

11 серпня Рокко виповнилося 24 роки, а його мама 16 серпня відзначила своє 66-річчя.

Усі шестеро дітей Мадонни: Лурдес Леон, Рокко Річі, Девід Банда, Мерсі Джеймс, а також близнюки Стелла та Естер, супроводжували її до Італії.

Мадонна та Акім вперше зустрілися у 2022 році — він з’явився на обкладинці журналу Paper за серпень 2022 року. Він футболіст ямайського походження.

Мадонна, чия сім'я походить з італійського регіону Абруццо, була в Італії протягом декількох днів, як гість дизайнерів Доменіко Дольче і Стефано Габбана. Вона відсвяткувала свій день народження приватною вечірньою екскурсією знаменитим італійським археологічним місцем у Помпеях.

Її вечірка відбулася в Teatro Grande і включала вечерю на свіжому повітрі з близькими друзями Мадонни, дітьми та Акімом.

Мадонна Рим закордонні зірки зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:21 На Харківщині депутат-колаборант уникнув ув'язнення — чому так вирішив суд

07:21 Черги на кордоні України — на деяких КПП скупчилося чимало машин

07:01 У клієнта ПриватБанку зникли з рахунку 2,78 тис. грн — що варто знати

06:40 Ціни на золото продовжують зростати — скільки коштують дорогоцінні метали у серпні

06:30 Оновлення ВОД з-за кордону — що кажуть юристи

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

06:30 В Україні зросли ціни на пшеницю — скільки коштує зерно в серпні

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:10 Якщо пенсія менша за 3,25 тис. гривень — українцям обіцяють доплати

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

06:01 Клієнти Ощадбанку чекають грошей з власних рахунків місяцями — деталі

07:21 На Харківщині депутат-колаборант уникнув ув'язнення — чому так вирішив суд

07:21 Черги на кордоні України — на деяких КПП скупчилося чимало машин

07:01 У клієнта ПриватБанку зникли з рахунку 2,78 тис. грн — що варто знати

06:40 Ціни на золото продовжують зростати — скільки коштують дорогоцінні метали у серпні

06:30 Оновлення ВОД з-за кордону — що кажуть юристи

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

06:30 В Україні зросли ціни на пшеницю — скільки коштує зерно в серпні

06:10 Якщо пенсія менша за 3,25 тис. гривень — українцям обіцяють доплати

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

06:01 Клієнти Ощадбанку чекають грошей з власних рахунків місяцями — деталі

05:34 Такого в світі ніде нема — ТОП-20 місць України, про які знають не всі

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

Text

02:27 У Харкові 160 тис. жителів не мають свого житла, бо його розтрощили росіяни, — мер Терехов

Text

01:35 Північна Салтівка у Харкові майже розтрощена — окупанти з РФ хочуть залякати людей

23 серпня 2024
Text

23:11 Берлінська розповіла про переваги нових дронів, які застосовує на фронті Україна

Text

22:23 Наступ Третьої штурмової на Харківщині — Кудряшов повідомив про чисельність ворога

Text

18:42 Що розʼєднує та обʼєднує українців сьогодні — думки одеситів

Text

17:50 Російська брехня про Курську АЕС, порт "Кавказ" та контрнаступ ЗСУ під Харковом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Путін завтердив помсту за Курськ, а США дозволили Україні бити по Росії — ефір День.LIVE

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

12:22 Військова назвала кількість населених пунктів у Курській області, де майорить український прапор

Text

11:50 Скільки випадків СЗЧ та дезертирства було в Україні за сім місяців — експерт здивував цифрами

Text

11:25 В армії РФ зростає незадоволення серед польових командирів — Братчук спрогнозував наслідки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

13 серпня 2024

03:20 Просто візьміть картоплю та фарш — зрази, які тануть у роті