Мадонна з юним обранцем показала фото з грандіозного святкування дня народження

Співачка Мадонна з коханим. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна святкувала своє 66-річчя в Італії зі своїми дітьми, друзями та новим хлопцем Акімом Моррісом, якому 28 років. Пара гуляла Римом та фотографувалася.

На нових знімках, якими вона поділилася в Instagram, Медж одягла довгу квіткову сукню, яку поєднала з білим шарфом.

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Вона доповнила образ білими мереживними рукавичками з відрізаними кінчиками пальців. Співачка також позувала з Акімом біля вівтаря церкви. На ньому був чорний костюм і білий шарф Мадонни на голові, як вуаль, а вона розмахувала великим вишуканим віялом.

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна в Римі. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна з коханим. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна з коханим. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

"До побачення, Рим! Ідеальне завершення чудового святкування дня народження з друзями та родиною! До побачення, Італіє!", — підписала свій допис співачка.

Перебуваючи в Італії, вона зупиняється в особняку своїх друзів, модельєрів Доменіко Дольче і Стефано Габбана. В Італії Мадонна не тільки відсвяткувала своє 66-річчя, але й 24-й день народження свого сина Рокко.

11 серпня Рокко виповнилося 24 роки, а його мама 16 серпня відзначила своє 66-річчя.

Усі шестеро дітей Мадонни: Лурдес Леон, Рокко Річі, Девід Банда, Мерсі Джеймс, а також близнюки Стелла та Естер, супроводжували її до Італії.

Мадонна та Акім вперше зустрілися у 2022 році — він з’явився на обкладинці журналу Paper за серпень 2022 року. Він футболіст ямайського походження.

Мадонна, чия сім'я походить з італійського регіону Абруццо, була в Італії протягом декількох днів, як гість дизайнерів Доменіко Дольче і Стефано Габбана. Вона відсвяткувала свій день народження приватною вечірньою екскурсією знаменитим італійським археологічним місцем у Помпеях.

Її вечірка відбулася в Teatro Grande і включала вечерю на свіжому повітрі з близькими друзями Мадонни, дітьми та Акімом.