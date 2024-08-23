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Це не про кохання — друзів Мадонни хвилюють її романи з юними обранцями

23 серпня 2024 09:27
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Це не про кохання — друзів Мадонни хвилюють її романи з юними обранцями
Співачка Мадонна з Акімом. Фото: instagram.com/madonna/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Близькі друзі Мадонни стурбовані тим, що поп-ікона закохалася в ще одного молодшого чоловіка, який, на їхню думку, "не закоханий", а просто підживлює її потребу відчувати себе "обожнюваною". 66-річна поп-зірка вперше показала свого нового коханого, 28-річного Акіма Морріса, 4 липня, лише через кілька місяців після розставання зі своїм колишнім бойфрендом Джошем Поппером, який був на 36 років молодшим за неї.

Про це пише Daily Mail.

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Нову пару, яка має 38-річну різницю у віці, була помічена, коли Мадонна святкувала свій день народження в Італії. Але інсайдери повідомили, що її останній роман викликав занепокоєння щодо намірів Акіма, який народився на Ямайці, після того, як колишня подруга футболіста раніше звинуватив його в зраді їй з Мадонною.

 

Співачка Мадонна з Акімом
Співачка Мадонна з Акімом. Фото: instagram.com/madonna/

 

"Її друзі думали, що вона перестала зустрічатися з молодшими чоловіками, але це явно ні, ніхто не довіряє Акіму. Вони хочуть, щоб Мадонна була щаслива, але вона повинна знати, що ці хлопці, які двічі молодші за неї, проводять з нею час не заради кохання", — розповів інсайдер.

Хоча стосунки нові, згодом стало відомо, що Акім брав участь у зйомках журналу Paper зі співачкою Mадонна ще у 2022 році. Однак незрозуміло, наскільки близькою була пара до того, як останні стосунки Мадонни з 30-річним Джошем Поппером "зруйнувалися".

Акім все ще перебував у романтичних стосунках із давньою подругою Рейган Райс приблизно в той час, коли він почав новий роман із Мадонною. Раптовий кінець стосунків Акіма дав друзям Мадонни додаткові підстави побоюватися його намірів.

"Той факт, що він мав стосунки з Рейган Райс, коли зустрівся з Мадонною, говорить багато про що. Рейган дізналася у соціальних мережах, що він був із нею. Її друзі бояться, що якщо він зробив це з Рейган, він міг зробити це з будь-якою жінкою", — говорить інсайдер.

Мадонна вперше поділилася фотографіями, на яких вона обіймається з Акімом 4 липня, коли вони разом святкували свято в Нью-Йорку. Друзі вже передбачають, що зірка, ймовірно, просто перейде до наступного молодшого чоловіка, коли стосунки з Акімом з часом зіпсуються.

"Здається, Мадонна захопилася ним, але це лише питання часу, коли вони все закінчиться, і вона перейде до наступного. У неї багато молодих чоловіків, і незалежно від того, скільки свічок на її іменинному торті, її чоловіки залишаються такого ж віку", — говорить джерело з оточення співачки.

Джерело пояснило, що близькі друзі Мадонни втомлюються від того, що їхні попередження ігнорують.

"Здається, що їй це байдуже, тому люди, близькі до неї, перестають давати поради. Їй подобається, коли її обожнюють, і це те, що він їй дарує", — поділився друг з оточення співачки.

Акім народився 2 травня 1996 року на Ямайці, але зараз живе в Нью-Йорку. З 2014 по 2018 роки навчався в Університеті Стоні Брук, де отримав ступінь бакалавра політології та державного управління.

Під час навчання в коледжі він продемонстрував свій талант до футболу в шкільній команді і, згідно з ESPN, деякий час був нападником нью-йоркської команди Oyster Bay United FC.

Нагадаємо, Мадонна вразила сміливми фото з юним обранцем.

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