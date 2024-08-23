Это не о любви — друзья Мадонны волнуют ее романы с юными избранниками

Это не о любви — друзей Мадонны волнуют ее романы с юными избранниками
Близкие друзья Мадонны озабочены тем, что поп-икона влюбилась в еще одного мужчину, который младше ее, и который, по их мнению, "не влюблен", а просто подпитывает ее потребность чувствовать себя "обожаемой". 66-летняя поп-звезда впервые показала своего нового возлюбленного, 28-летнего Акима Морриса, 4 июля, лишь спустя несколько месяцев после расставания со своим бывшим бойфрендом Джошем Поппером, который был на 36 лет младше ее.
Об этом пишет Daily Mail.
Новая любовь Мадонны
Новая пара, имеющая 38-летнюю разницу в возрасте, была замечена, когда Мадонна праздновала свой день рождения в Италии. Но инсайдеры сообщили, что ее последний роман вызвал обеспокоенность по поводу намерений Акима, родившегося на Ямайке, после того, как бывшая подруга футболиста ранее обвинила его в измене ей с Мадонной.
"Ее друзья думали, что она перестала встречаться с младшими мужчинами, но это явно не так, никто не доверяет Акиму. Они хотят, чтобы Мадонна была счастлива, но она должна знать, что эти парни, которые в дважды младше ее, проводят с ней время не ради любви", — рассказал инсайдер.
Хотя отношения новые, впоследствии стало известно, что Аким участвовал в съемках журнала Paper с певицей Mадонной еще в 2022 году. Однако непонятно, насколько близка была пара до того, как последние отношения Мадонны с 30-летним Джошем Поппером "оконились".
Аким все еще находился в романтических отношениях с давней подругой Рейган Райс примерно в то время, когда он начал новый роман с Мадонной. Внезапный конец отношений Акима дал друзьям Мадонны дополнительные основания опасаться его намерений.
"Тот факт, что он общался с Рейган Райс, когда встретился с Мадонной, говорит о многом. Рейган узнала в социальных сетях, что он был с ней. Ее друзья боятся, что если он сделал это с Рейган, он мог сделать это с любой женщиной", — говорит инсайдер.
Мадонна впервые поделилась фотографиями, на которых она обнимается с Акимом 4 июля, когда они вместе праздновали праздник в Нью-Йорке. Друзья уже предсказывают, что звезда, вероятно, просто перейдет к следующему мужчине, который младше нее, когда отношения с Акимом со временем испортятся.
"Кажется, Мадонна увлеклась им, но это лишь вопрос времени, когда все закончится, и она перейдет к следующему. У нее много молодых мужчин, и независимо от того, сколько свечей на ее именинном торте, ее мужчины остаются такого же возраста", — говорит источник из окружения певицы.
Источник объяснил, что близкие друзья Мадонны устают от того, что их предупреждения игнорируют.
"Кажется, что ей это безразлично, поэтому люди, близкие к ней, перестают давать советы. Ей нравится, когда ее обожают, и это то, что он ей дарит", — поделился друг из окружения певицы.
Аким родился 2 мая 1996 года на Ямайке, но сейчас живет в Нью-Йорке. С 2014 по 2018 год учился в Университете Стони Брук, где получил степень бакалавра политологии и государственного управления.
Во время учебы в колледже он продемонстрировал свой талант к футболу в школьной команде и, согласно ESPN, некоторое время являлся нападающим нью-йоркской команды Oyster Bay United FC.
Напомним, Мадонна поразила смелыми фото с юным избранником.
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