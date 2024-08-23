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Это не о любви — друзей Мадонны волнуют ее романы с юными избранниками

23 августа 2024 09:27
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Это не о любви — друзья Мадонны волнуют ее романы с юными избранниками
Певица Мадонна с Акимом. Фото: instagram.com/madonna/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Близкие друзья Мадонны озабочены тем, что поп-икона влюбилась в еще одного мужчину, который младше ее, и который, по их мнению, "не влюблен", а просто подпитывает ее потребность чувствовать себя "обожаемой". 66-летняя поп-звезда впервые показала своего нового возлюбленного, 28-летнего Акима Морриса, 4 июля, лишь спустя несколько месяцев после расставания со своим бывшим бойфрендом Джошем Поппером, который был на 36 лет младше ее.

Об этом пишет Daily Mail.

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Новая пара, имеющая 38-летнюю разницу в возрасте, была замечена, когда Мадонна праздновала свой день рождения в Италии. Но инсайдеры сообщили, что ее последний роман вызвал обеспокоенность по поводу намерений Акима, родившегося на Ямайке, после того, как бывшая подруга футболиста ранее обвинила его в измене ей с Мадонной.

 

Певица Мадонна с Акимом
Певица Мадонна с Акимом. Фото: instagram.com/madonna/

 

"Ее друзья думали, что она перестала встречаться с младшими мужчинами, но это явно не так, никто не доверяет Акиму. Они хотят, чтобы Мадонна была счастлива, но она должна знать, что эти парни, которые в дважды младше ее, проводят с ней время не ради любви", — рассказал инсайдер.

Хотя отношения новые, впоследствии стало известно, что Аким участвовал в съемках журнала Paper с певицей Mадонной еще в 2022 году. Однако непонятно, насколько близка была пара до того, как последние отношения Мадонны с 30-летним Джошем Поппером "оконились".

Аким все еще находился в романтических отношениях с давней подругой Рейган Райс примерно в то время, когда он начал новый роман с Мадонной. Внезапный конец отношений Акима дал друзьям Мадонны дополнительные основания опасаться его намерений.

"Тот факт, что он общался с Рейган Райс, когда встретился с Мадонной, говорит о многом. Рейган узнала в социальных сетях, что он был с ней. Ее друзья боятся, что если он сделал это с Рейган, он мог сделать это с любой женщиной", — говорит инсайдер.

Мадонна впервые поделилась фотографиями, на которых она обнимается с Акимом 4 июля, когда они вместе праздновали праздник в Нью-Йорке. Друзья уже предсказывают, что звезда, вероятно, просто перейдет к следующему мужчине, который младше нее, когда отношения с Акимом со временем испортятся.

"Кажется, Мадонна увлеклась им, но это лишь вопрос времени, когда все закончится, и она перейдет к следующему. У нее много молодых мужчин, и независимо от того, сколько свечей на ее именинном торте, ее мужчины остаются такого же возраста", — говорит источник из окружения певицы.

Источник объяснил, что близкие друзья Мадонны устают от того, что их предупреждения игнорируют.

"Кажется, что ей это безразлично, поэтому люди, близкие к ней, перестают давать советы. Ей нравится, когда ее обожают, и это то, что он ей дарит", — поделился друг из окружения певицы.

Аким родился 2 мая 1996 года на Ямайке, но сейчас живет в Нью-Йорке. С 2014 по 2018 год учился в Университете Стони Брук, где получил степень бакалавра политологии и государственного управления.

Во время учебы в колледже он продемонстрировал свой талант к футболу в школьной команде и, согласно ESPN, некоторое время являлся нападающим нью-йоркской команды Oyster Bay United FC.

Напомним, Мадонна поразила смелыми фото с юным избранником.

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