Мадонна с юным избранником показала фото из грандиозного празднования дня рождения

Певица Мадонна с возлюбленным. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна отпраздновала свое 66-летие в Италии со своими детьми, друзьями и новым парнем Акимом Моррисом, которому 28 лет. Пара гуляла по Риму и фотографировалась.

На новых снимках, которыми она поделилась в Instagram, Мэдж надела длинное цветочное платье, которое соединила с белым шарфом.

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Она дополнила образ белыми кружевными перчатками с отрезанными кончиками пальцев. Певица также позировала с Акимом у алтаря церкви. На нем был черный костюм и белый шарф Мадонны на голове, как вуаль, а она размахивала большим изысканным веером.

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна в Риме. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна с любимым. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна с любимым. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

"Прощай, Рим! Идеальное завершение прекрасного празднования дня рождения с друзьями и семьей! До свидания, Италия!", — подписала свою публикацию певица.

Находясь в Италии, она останавливается в особняке своих друзей, модельеров Доменико Дольче и Стефано Габбана. В Италии Мадонна не только отпраздновала свое 66-летие, но и 24-й день рождения своего сына Рокко.

11 августа Рокко исполнилось 24 года, а его мать 16 августа отметила свое 66-летие.

Все шестеро детей Мадонны: Лурдес Леоне, Рокко Ричи, Дэвид Банда, Мерси Джеймс, а также близнецы Стелла и Эстер, сопровождали ее в Италию.

Мадонна и Аким впервые встретились в 2022 году — он появился на обложке журнала Paper за август 2022 года. Аким футболист ямайского происхождения.

Мадонна, чья семья происходит из итальянского региона Абруццо, была в Италии в течение нескольких дней как гость дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбана. Она отпраздновала свой день рождения на частной экскурсии по знаменитому итальянскому городу в Помпеях.

Ее вечеринка состоялась в Teatro Grande и включала ужин на свежем воздухе с близкими друзьями Мадонны, детьми и Акимом.