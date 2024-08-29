Маша Кондратенко висловилась про своє особисте життя та співака OSTY — деталі

Українська співачка та акторка Маша Кондратенко разом зі співаком OSTY. Фото: instagram/mashaa.kondratenko

Українська співачка та акторка Маша Кондратенко висловилась щодо чуток навколо її нібито роману зі співаком OSTY. Фанати почали фантазували після виходу їхнього спільного кліпу "Білі ночі".

Про це вона розповіла в інтерв'ю "ТиКиїв".

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Маша Кондратенко не бажає коментувати свої стосунки

Маша Кондратенко записала спільну композицію з OSTY "Білі ночі". У кліпі артисти близько спілкуються та відіграють романтичні сцени. Фанати вирішили, що, можливо, між зірками щось більше, ніж просто мистецтво. Однак Маша не хоче розкривати деталі своїх стосунків.

"Я б не хотіла поки що розкривати якісь подробиці свого особистого життя, бо трохи забобонна. Декілька разів я афішувала свої стосунки в соцмережах, і чомусь вони дуже швидко закінчувалися. Тож тепер вирішила, що якщо вже життя показує мені, що я наступаю на одні й ті самі граблі, краще зробити певні висновки — не ділитися подробицями", — зізналась Кондратенко.

Кліп "Білі ночі". Фото: скриншот

Нагадаємо, Маша Кондратенко зізналася з ким спілкується із серіалу "Школа". Також вона випустила кліп із загадковою Klavdia Petrivna.