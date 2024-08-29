Маша Кондратенко высказалась о своей личной жизни и певце OSTY — детали

Украинская певица и актриса Маша Кондратенко вместе с певцом OSTY. Фото: instagram/mashaa.kondratenko

Украинская певица и актриса Маша Кондратенко высказалась по поводу слухов вокруг ее якобы романа с певцом OSTY. Фанаты начали фантазировать после выхода их совместного клипа "Білі ночі".

Об этом рассказала в интервью "ТиКиїв".

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Маша Кондратенко не желает комментировать свои отношения

Маша Кондратенко записала совместную композицию из OSTY "Білі ночі". В клипе артисты близко разговаривают и играют романтические сцены. Фанаты решили, что, возможно, между звездами нечто большее, чем просто искусство. Однако Маша не хочет раскрывать детали своих отношений.

"Я бы не хотела пока раскрывать какие-то подробности своей личной жизни, потому что немного суеверна. Несколько раз я афишировала свои отношения в соцсетях, и почему-то они очень быстро заканчивались. Поэтому теперь решила, что если уж жизнь показывает мне, что я наступаю на одни и те же грабли, лучше сделать определенные выводы — не делиться подробностями", — призналась Кондратенко.

Клип "Білі ночі". Фото: скриншот

Напомним, Маша Кондратенко призналась, с кем общается по сериалу "Школа". Также она выпустила клип с загадочной Klavdia Petrivna.