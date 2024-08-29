Маша Кондратенко зізналась, з ким дружить з серіалу "Школа" — деталі

Українська співачка та акторка Маша Кондратенко. Фото: instagram/mashaa.kondratenko

Співачка Маша Кондратенко розповіла, чи спілкується зі своїми колегами по серіалу "Школа". Вона тісно підтримує зв'язок з дівчатами, які розділяють її вподобання.

Про це розповіла в інтерв'ю "ТиКиїв".

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Маша Кондратенко вважає серіал "Школа" важливим етапом свого життя

Співачка та акторка Маша Кондратенко у серіалі "Школа" зіграла ученицю Соню. Під час фільмування практично всі товаришували один з одним, втім після проєкту все змінилося.

"Участь у серіалі "Школа" — це один із важливих етапів в моєму житті, адже тоді я змогла заявити про себе українському шоубізнесу. Це був важливий крок, класний досвід, чудовий період", — розповіла Кондратенко.

Акторки Ліза Василенко та Маша Кондратенко в серіалі "Школа". Фото: скриншот

Зараз вона дружить лише з деякими акторами серіалу. Здебільшого через спільні інтереси.

"Я й досі підтримую зв'язок із деякими акторами серіалу. Іноді можу списатися з Ірою Кудашовою, але найближче ми спілкуємося зараз з Олею Шелбі, бо нас із нею поєднує музика — вона також співає. До того ж під час роботи над серіалом ми з нею стали доволі близькими подругами", — зізналась співачка.

Нагадаємо, Маша Кондратенко випустила кліп з загадковою Klavdia Petrivna. Також співачка похизувалась результатами свого схуднення.