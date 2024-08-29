Маша Кондратенко призналась, с кем дружит из сериала "Школа" - детали

Украинская певица и актриса Маша Кондратенко. Фото: instagram/mashaa.kondratenko

Певица Маша Кондратенко рассказала, общается ли со своими коллегами по сериалу "Школа". Она тесно поддерживает связь с девушками, разделяющими ее предпочтения.

Об этом рассказала в интервью "ТиКиев".

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Маша Кондратенко считает сериал "Школа" важным этапом своей жизни

Певица и актриса Маша Кондратенко в сериале "Школа" сыграла ученицу Соню. Во время съемки практически все дружили друг с другом, однако после проекта все изменилось.

"Участие в сериале "Школа" — это один из важных этапов в моей жизни, ведь тогда я смогла заявить о себе украинскому шоу-бизнесу. Это был важный шаг, классный опыт, отличный период", — рассказала Кондратенко.

Актрисы Лиза Василенко и Маша Кондратенко в сериале "Школа". Фото: скриншот

Сейчас она дружит с некоторыми актерами сериала. В основном из-за общих интересов.

"Я до сих пор поддерживаю связь с некоторыми актерами сериала. Иногда могу списаться с Ирой Кудашовой, но ближе всего мы общаемся сейчас с Олей Шелби, потому что нас с ней объединяет музыка — она тоже поет. К тому же во время работы над сериалом мы с ней стали достаточно близкими подругами", — призналась певица.

Напомним, Маша Кондратенко выпустила клип с загадочной Klavdia Petrivna. Также певица похвасталась результатами своего похудения.