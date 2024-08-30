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Клавдия Петровна сняла маску — настоящее лицо певицы раскрыто

30 августа 2024 22:08
Валерия Барановская - редактор
Кто такая Klavdia Petrivna - стало известно имя певицы
Украинская певица Klavdia Petrivna. Фото: скриншот
Валерия Барановская - редактор

Певица Klavdia Petrivna, ранее скрывавшая свое лицо под маской, впервые показала его во время своего сольного концерта в Киеве. Это стало настоящей сенсацией для тысяч фанатов.

Видео опубликовали Сцена.UA в Instagram в пятницу, 30 августа.

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Klavdia Petrivna показала свое настоящее лицо

Загадочная певица Klavdia Petrivna, долго скрывавшая свое лицо под маской, наконец-то сняла ее во время своего сольного концерта во "Дворце Спорта". Тысячи собравшихся на выступление фанатов стали свидетелями этого события.

Хотя официально имя певица не раскрыла, а выступала в очках, однако у фанатов не осталось сомнений, что под маской скрывалась Соломия Опришко.

"Загадочная певица Klavdia Petrivna во время сольного концерта во "Дворце Спорта" впервые сняла шляпу и показала свое лицо", — говорится в сообщении.

@alexssies

Клавдія Петрівна зняла капелюх на своєму першому сольному концерті в Палаці Спорту, залишаючи глядачів у захваті від своєї щирості та відкритості @Klavdia Petrivna 💔🔥#клавдіяпетрівна #палацспорту #сольнийконцерт #клавдіяпетрівна🇺🇦🇺🇦🇺🇦

♬ оригінальний звук - alexssies

Klavdia Petrivna — псевдоним украинской певицы, которая стала известна своим загадочным образом. Долгое время артистка выступала в маске и шляпе, скрывая свою настоящую идентичность.

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