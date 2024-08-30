Кто такая Klavdia Petrivna - стало известно имя певицы

Клавдия Петровна сняла маску — настоящее лицо певицы раскрыто
Певица Klavdia Petrivna, ранее скрывавшая свое лицо под маской, впервые показала его во время своего сольного концерта в Киеве. Это стало настоящей сенсацией для тысяч фанатов.
Видео опубликовали Сцена.UA в Instagram в пятницу, 30 августа.
Klavdia Petrivna показала свое настоящее лицо
Загадочная певица Klavdia Petrivna, долго скрывавшая свое лицо под маской, наконец-то сняла ее во время своего сольного концерта во "Дворце Спорта". Тысячи собравшихся на выступление фанатов стали свидетелями этого события.
Хотя официально имя певица не раскрыла, а выступала в очках, однако у фанатов не осталось сомнений, что под маской скрывалась Соломия Опришко.
"Загадочная певица Klavdia Petrivna во время сольного концерта во "Дворце Спорта" впервые сняла шляпу и показала свое лицо", — говорится в сообщении.
@alexssies
Клавдія Петрівна зняла капелюх на своєму першому сольному концерті в Палаці Спорту, залишаючи глядачів у захваті від своєї щирості та відкритості @Klavdia Petrivna 💔🔥#клавдіяпетрівна #палацспорту #сольнийконцерт #клавдіяпетрівна🇺🇦🇺🇦🇺🇦♬ оригінальний звук - alexssies
Klavdia Petrivna — псевдоним украинской певицы, которая стала известна своим загадочным образом. Долгое время артистка выступала в маске и шляпе, скрывая свою настоящую идентичность.
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