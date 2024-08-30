Кто такая Klavdia Petrivna - стало известно имя певицы

Клавдія Петрівна зняла капелюх на своєму першому сольному концерті в Палаці Спорту, залишаючи глядачів у захваті від своєї щирості та відкритості @Klavdia Petrivna 💔🔥#клавдіяпетрівна #палацспорту #сольнийконцерт #клавдіяпетрівна🇺🇦🇺🇦🇺🇦