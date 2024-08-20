Шерон Осборн має наслідки після вживання Оземпіку

Британська шоувумен Шерон Осборн. Фото: Instagram/sharonosbourne

Дружина британського співака Оззі Осборна, Шерон, відвідала один з концертів американської виконавиці Тейлор Свіфт у Лондоні. Перед шоу 71-річна шоувумен поспілкувалась з деякими гостями заходу. Багато хто з навколишніх не впізнали її через стрімке схуднення.

Про це повідомляє видання Hello.

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Не секрет, що багатьом знаменитостям вдалося кардинально схуднути завдяки препарату для боротьби з цукровим діабетом Ozempic (Оземпік). Серед них була і дружина легендарного рокера. За чотири місяці їй вдалося схуднути на 19 кг. Втім зараз шоувумен важить 45 кг і не може збільшити цей показник.

"Лікарі не можуть це зрозуміти. Але думаю, що це просто тому, що я старію. А коли ти стаєш старше, ти все одно втрачаєш вагу. Все зменшуєшся і зморщуєшся", — припустила Шерон.

Напередодні Шерон розповіла, що не шкодує про прийом Оземпіку. Але тепер вона більше зосереджена на підтримці здорової ваги. Осборн зізналась, що раніше вона завжди хотіла швидко побачити результати, але знала, що це неможливо. Поки не почала приймати ін’єкції для схуднення.

УВАГА!!! Перед вживанням будь-яких препаратів проконсультуйтесь з лікарем. Не займайтесь самолікуванням!

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Келлі Осборн пожартувала про свою вагу на культовому телешоу. Також ми розповідали, що сестру американської співачки Брітні Спірс не впізнати після чуток про схуднення на пігулках для діабетиків.