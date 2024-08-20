Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дружина Оззі Осборна після схуднення на Оземпіку не може набрати вагу arrow

Дружина Оззі Осборна після схуднення на Оземпіку не може набрати вагу

20 серпня 2024 21:32
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Шерон Осборн має наслідки після вживання Оземпіку
Британська шоувумен Шерон Осборн. Фото: Instagram/sharonosbourne
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Дружина британського співака Оззі Осборна, Шерон, відвідала один з концертів американської виконавиці Тейлор Свіфт у Лондоні. Перед шоу 71-річна шоувумен поспілкувалась з деякими гостями заходу. Багато хто з навколишніх не впізнали її через стрімке схуднення. 

Про це повідомляє видання Hello.

Читайте також:

Шерон Осборн про Оземпік

Не секрет, що багатьом знаменитостям вдалося кардинально схуднути завдяки препарату для боротьби з цукровим діабетом Ozempic (Оземпік). Серед них була і дружина легендарного рокера. За чотири місяці їй вдалося схуднути на 19 кг. Втім зараз шоувумен важить 45 кг і не може збільшити цей показник. 

"Лікарі не можуть це зрозуміти. Але думаю, що це просто тому, що я старію. А коли ти стаєш старше, ти все одно втрачаєш вагу. Все зменшуєшся і зморщуєшся", — припустила Шерон.

@yameurr

Sharon Osbourne agreeing to recreate the Rachel X Factor Audition in 2024 is exactly why this woman is an icon - dreams can come true🫶🏼 #erastour #sharonosbourne #xfactor

♬ original sound - ...

Напередодні Шерон розповіла, що не шкодує про прийом Оземпіку. Але тепер вона більше зосереджена на підтримці здорової ваги. Осборн зізналась, що раніше вона завжди хотіла швидко побачити результати, але знала, що це неможливо. Поки не почала приймати ін’єкції для схуднення.

УВАГА!!! Перед вживанням будь-яких препаратів проконсультуйтесь з лікарем. Не займайтесь самолікуванням!

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Келлі Осборн пожартувала про свою вагу на культовому телешоу. Також ми розповідали, що сестру американської співачки Брітні Спірс не впізнати після чуток про схуднення на пігулках для діабетиків.

артисти Оззі Осборн закордонні зірки схуднення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:15 Висновок ВЛК можуть ухвалювати без медичного огляду — рішення Кабміну

22:03 Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

21:51 Нардеп Дунда заявив, що США ведуть перемовини з РФ за спиною в України

21:44 Світло буде обмежене — як діятимуть графіки відключень на Одещині завтра

21:35 Людина з інвалідністю — коли ТЦК не має права відправляти таких на ВЛК

Лікарі "Охматдиту" розповіли про специфіку роботи після ракетної атаки - 80x80

Лікарі "Охматдиту" розповіли про специфіку роботи після ракетної атаки

21:31 У Херсоні знову пролунали потужні вибухи

21:30 Відстрочка через шлюб з іноземкою — адвокат розкрив нюанси

21:29 Судаков підтвердив, що хоче піти з Шахтаря

21:13 Інсценував пограбування своєї квартири — як суд покарав чоловіка

20:59 У лікарні померла дитина внаслідок російського удару по кафе на Запоріжжі

22:15 Висновок ВЛК можуть ухвалювати без медичного огляду — рішення Кабміну

22:03 Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

21:44 Світло буде обмежене — як діятимуть графіки відключень на Одещині завтра

21:35 Людина з інвалідністю — коли ТЦК не має права відправляти таких на ВЛК

21:31 У Херсоні знову пролунали потужні вибухи

Лікарі "Охматдиту" розповіли про специфіку роботи після ракетної атаки - 80x80

Лікарі "Охматдиту" розповіли про специфіку роботи після ракетної атаки

21:30 Відстрочка через шлюб з іноземкою — адвокат розкрив нюанси

21:29 Судаков підтвердив, що хоче піти з Шахтаря

21:13 Інсценував пограбування своєї квартири — як суд покарав чоловіка

20:59 У лікарні померла дитина внаслідок російського удару по кафе на Запоріжжі

20:54 Київ буде без світла вісім годин — в Укренерго попередили про обмеження завтра

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

Text

21:51 Нардеп Дунда заявив, що США ведуть перемовини з РФ за спиною в України

Text

20:08 Гончаренко заявив, що закон про заборону російської церкви не про релігію, а про нацбезпеку

Text

19:21 Гончаренко відповів, з ким хоче вести перемовини Путін

Text

17:50 Небезпека у Тернополі та підготовка котла для окупантів на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

15:45 Скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік — названо цифри

Лікарі "Охматдиту" розповіли про специфіку роботи після ракетної атаки - 80x80

Лікарі "Охматдиту" розповіли про специфіку роботи після ракетної атаки

Text

13:08 Екологи попередили про небезпечні наслідки масштабної пожежі в Тернополі

Text

13:00 Негайна поїздка Зеленського до Дніпра та дивний наказ Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фріс прокоментував суперечки стосовно заборони УПЦ МП в Україні

Text

08:00 Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кінах заявив, що корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин