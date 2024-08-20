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Жена Оззи Осборна после похудения на Оземпике не может набрать вес

20 августа 2024 21:32
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Шэрон Осборн имеет последствия после употребления Оземпика
Британская шоувумен Шэрон Осборн. Фото: Instagram/sharonosbourne
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Жена британского певца Оззи Осборна, Шэрон, посетила один из концертов американской исполнительницы Тейлор Свифт в Лондоне. Перед шоу 71-летняя шоувумен пообщалась с некоторыми гостями мероприятия. Многие из окружающих не узнали ее из-за стремительного похудения.

Об этом сообщает издание Hello.

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Шэрон Осборн об Оземпике

Не секрет, что многим знаменитостям удалось кардинально похудеть благодаря препарату для борьбы с сахарным диабетом Ozempic (Оземпик). Среди них была жена легендарного рокера. За четыре месяца ей удалось похудеть на 19 кг. Впрочем, сейчас шоувумен весит 45 кг и не может увеличить этот показатель.

"Врачи не могут это понять. Но думаю, что это просто потому, что я старею. А когда ты становишься старше, ты все равно теряешь вес. Все уменьшаешься и сморщиваешься", — предположила Шэрон.

@yameurr

Sharon Osbourne сосредоточена на создании Rachel X Factor Audition в 2024 году является exactly why this woman is icon - Dreams can come true🫶🏼 #erastour #sharonosbourne #xfactor

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Накануне Шэрон рассказала, что не жалеет о приеме Оземпика. Но сейчас она больше сосредоточена на поддержании здорового веса. Осборн призналась, что раньше она всегда хотела быстро увидеть результаты, но знала, что это невозможно. Пока не начала принимать инъекции для похудения.

ВНИМАНИЕ!!! Перед употреблением препаратов проконсультируйтесь с врачом. Не занимайтесь самолечением!

Напомним, ранее мы писали, что певица Келли Осборн пошутила о своем весе на культовом телешоу. Также мы рассказывали, что сестру американской певицы Бритни Спирс не узнать после слухов о похудении на таблетках для диабетиков.

артисты Оззи Осборн зарубежные звезды похудение

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