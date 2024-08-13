Келлі Осборн пожартувала про свою вагу

Британська співачка Келлі Осборн із братом на зйомках. Фото: Instagram/kellyosbourne

Британська співачка Келлі Осборн разом з братом Джеком завітала на зйомку культового телешоу "Хто хоче стати мільйонером". Під час зйомок вона лаконічно пожартувала про свою боротьбу із зайвою вагою.

Про це повідомляє New York Post.

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Дует відповідав на більшість запитань, поки не дійшов до планки у 8 тисяч доларів США. Запитання було таке: "Препарат міноксидил, схвалений у 1970-х роках для лікування високого кров’яного тиску, був "перепрофільований" після того, як багато пацієнтів, які його вживали, відчули побічний ефект. Який саме?"

Келлі та Джек використали підказку 50/50, яка звузила вибір до варіантів:

значна втрата ваги;

надмірний ріст волосся.

Келлі Осборн з братом на телешоу. Скриншот: New York Post

Втім, визначитися з правильною відповіддю вони так і не змогли. Келлі, якій у жовтні виповниться 40 років, вирішила розрядити напружену атмосферу.

"Я кажу тобі, Джеку, якби це була втрата ваги, я б знала", — промовила вона. Після цього аудиторія вибухнула сміхом, а ведучий Джиммі Кіммел нервово закрив обличчя.

Попри це, брат із сестрою використали ще одну підказку — допомогу глядачів. 64% аудиторії відповіли за варіант D — надмірний ріст волосся. У підсумку це і стало правильною відповіддю.

Їхній прогрес зупинився на питанні на 64 тисячі доларів після того, як вони використали всі підказки. У підсумку Келлі та Джек закінчили гру з 32 тисячами доларів — це найменший виграш пари знаменитостей цього сезону. Він пішов на благодійність.

Вага Келлі Осборн

У 2020 році вона схудла на 39 кг і відкрито розповіла про свою трансформацію. У той час як її матір, Шерон, відкрито приписувала Ozempic свою втрату ваги на 19 кг, Келлі заперечувала, що вживала препарат для боротьби з цукровим діабетом.

"Я знаю, що всі думають, що я вживала Ozempic. Я цього не робила. Не знаю, звідки це взялося. Моя мама вживала Ozempic", — розповідала раніше вона.

Келлі пояснює свою втрату ваги після народження дитини поєднанням відмови від цукру та вуглеводів, тверезості та операції на шлунку у 2018 році. Співачка також використовувала нехірургічний метод EmSculpt, який є процедурою для тіла та обличчя, щоб підтягнути в’ялу шкіру після швидкої втрати ваги.

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