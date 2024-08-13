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Келлі Осборн пожартувала про свою вагу на культовому телешоу

13 серпня 2024 06:44
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Келлі Осборн пожартувала про свою вагу
Британська співачка Келлі Осборн із братом на зйомках. Фото: Instagram/kellyosbourne
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Британська співачка Келлі Осборн разом з братом Джеком завітала на зйомку культового телешоу "Хто хоче стати мільйонером". Під час зйомок вона лаконічно пожартувала про свою боротьбу із зайвою вагою. 

Про це повідомляє New York Post.

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Келлі Осборн пожартувала про боротьбу із зайвою вагою

Дует відповідав на більшість запитань, поки не дійшов до планки у 8 тисяч доларів США. Запитання було таке: "Препарат міноксидил, схвалений у 1970-х роках для лікування високого кров’яного тиску, був "перепрофільований" після того, як багато пацієнтів, які його вживали, відчули побічний ефект. Який саме?"

Келлі та Джек використали підказку 50/50, яка звузила вибір до варіантів:

  • значна втрата ваги;
  • надмірний ріст волосся.
Келлі Осборн
Келлі Осборн з братом на телешоу. Скриншот: New York Post

Втім, визначитися з правильною відповіддю вони так і не змогли. Келлі, якій у жовтні виповниться 40 років, вирішила розрядити напружену атмосферу.

"Я кажу тобі, Джеку, якби це була втрата ваги, я б знала", — промовила вона. Після цього аудиторія вибухнула сміхом, а ведучий Джиммі Кіммел нервово закрив обличчя.

Попри це, брат із сестрою використали ще одну підказку — допомогу глядачів. 64% аудиторії відповіли за варіант D — надмірний ріст волосся. У підсумку це і стало правильною відповіддю.

Їхній прогрес зупинився на питанні на 64 тисячі доларів після того, як вони використали всі підказки. У підсумку Келлі та Джек закінчили гру з 32 тисячами доларів — це найменший виграш пари знаменитостей цього сезону. Він пішов на благодійність.

Вага Келлі Осборн

У 2020 році вона схудла на 39 кг і відкрито розповіла про свою трансформацію. У той час як її матір, Шерон, відкрито приписувала Ozempic свою втрату ваги на 19 кг, Келлі заперечувала, що вживала препарат для боротьби з цукровим діабетом.

"Я знаю, що всі думають, що я вживала Ozempic. Я цього не робила. Не знаю, звідки це взялося. Моя мама вживала Ozempic", — розповідала раніше вона.

Келлі пояснює свою втрату ваги після народження дитини поєднанням відмови від цукру та вуглеводів, тверезості та операції на шлунку у 2018 році. Співачка також використовувала нехірургічний метод EmSculpt, який є процедурою для тіла та обличчя, щоб підтягнути в’ялу шкіру після швидкої втрати ваги.

Нагадаємо, раніше ми писали, що чоловік британської модельєрки Вікторії Бекхем розкрив секрети її стрункості. Також ми розповідали, що співачка Крістіна Агілера у блискучому корсеті підігріла чутки про своє нездорове схуднення.

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