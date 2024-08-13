Келли Осборн пошутила о своем весе

Британская певица Келли Осборн с братом на съемках. Фото: Instagram/kellyosbourne

Британская певица Келли Осборн вместе с братом Джеком посетила съемку культового телешоу "Кто хочет стать миллионером". Во время съемок она лаконично пошутила о своей борьбе с лишним весом.

Об этом сообщает New York Post.

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Келли Осборн пошутила о борьбе с лишним весом

Дуэт отвечал на большинство вопросов, пока не дошел до планки в 8 тысяч долларов. Вопрос был следующий: "Препарат миноксидил, одобренный в 1970-х годах для лечения высокого кровяного давления, был "перепрофилирован" после того, как многие принимавшие его пациенты почувствовали побочный эффект. Какой именно?".

Келли и Джек использовали подсказку 50/50, сузившую выбор до вариантов:

значительная потеря веса;

чрезмерный рост волос.

Келли Осборн с братом на телешоу. Скриншот: New York Post

Впрочем, определиться с правильным ответом они так и не смогли. Келли, которой в октябре исполнится 40 лет, решила разрядить напряженную атмосферу.

"Я говорю тебе, Джек, если бы это была потеря веса, я бы знала", — сказала она. После этого аудитория разразилась смехом, а ведущий Джимми Киммел нервно закрыл лицо.

Несмотря на это, брат и сестра использовали еще одну подсказку — помощь зрителей. 64% аудитории ответили за вариант D — чрезмерный рост волос. В итоге это и стало правильным ответом.

Их прогресс остановился на вопросе на 64 тысячи долларов после того, как они использовали все подсказки. В итоге Келли и Джек закончили игру с 32 тысячами долларов — это самый маленький выигрыш пары знаменитостей этого сезона. Он пошел на благотворительность.

Вес Келли Осборн

В 2020 году она похудела на 39 кг и откровенно рассказала о своей трансформации. В то время как ее мать, Шэрон, открыто приписывала Ozempic своей потери веса на 19 кг, Келли отрицала, что принимала препарат для борьбы с сахарным диабетом.

"Я знаю, что все думают, что я принимала Ozempic. Я этого не делала. Не знаю, откуда это взялось. Моя мама принимала Ozempic", — рассказывала ранее она.

Келли объясняет свою потерю веса после рождения ребенка сочетанием отказа от сахара и углеводов, трезвости и операции на желудке в 2018 году. Певица также использовала нехирургический метод EmSculpt, который является процедурой для тела и лица, чтобы подтянуть дряблую кожу после быстрой потери веса.

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