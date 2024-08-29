Акторка Анна Саліванчук спародіювала Klavdia Petrivna — відео і реакція мережі

Українська акторка Анна Саліванчук на святкуванні дня народження. Фото: Instagram Анни Саліванчук

Українська акторка театру і кіно Анна Саліванчук вирішила спародіювати нову зірку шоу-бізнесу Klavdia Petrivna. Жінка приміряла схожий образ і показала себе у кліпі-пародії на співачку, перший сольний концерт якої відбудеться вже найближчим часом.

Відповідні кадри Анна Саліванчук оприлюднила на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Пародія Анни Саліванчук на Klavdia Petrivna

Відома українська зірка вирішила перетворитися на нову артистку Klavdia Petrivna, щоб насмішити своїх фоловерів. Жінка одягнула таке саме вбрання, щоб, як і Klavdia Petrivna, бути загадковою для публіки. Водночас її поведінку Анна також спародіювала.

Не проігнорувала акторка і той факт, що наближається перший сольний концерт нової зірки, а сама вона ніби не може більше мовчати.

"Ну все, не маю сили вже мовчати і тягнути до 30 серпня", — написала в описі під своїм відео українська акторка Анна Саліванчук.

Акторка Анна Саліванчук в образі Klavdia Petrivna. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на пародію Анни Саліванчук

Коли підписники української зірки побачили цю пародію, вони не пройшли повз і почали коментувати ці кадри.

Вау, красунечка, українська врода українського народа, талановита і чарівна

Нарешті всі дізналися, хто вона, Klavdia Petrivna

Неймовірно красива, талановита, чарівна, сильна, щаслива леді, ваууу

Klavdia Petrivna, це ти?!

Коментарі зі сторінки Анни Саліванчук. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Анни Саліванчук. Фото: скриншот з Instagram

Klavdia Petrivna — хто вона

Klavdia Petrivna — це новий голос українського шоу-бізнесу, співачка, авторка пісень і музикантка, яка не показує свою особистість.

Klavdia Petrivna на інтерв'ю в Тіни Кароль. Фото: скриншот з YouTube

Дівчина стала популярною завдяки TikTok і все частіше співає в дуетах з відомими артистами, як-от, з Артемом Пивоваровим.

Не так давно артистка анонсувала свій перший сольний концерт, який відбудеться вже наприкінці серпня в київському Палаці спорту.

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