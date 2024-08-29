Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Анна Саліванчук "перетворилася" на Klavdia Petrivna — в мережі шоковані arrow

Анна Саліванчук "перетворилася" на Klavdia Petrivna — в мережі шоковані

29 серпня 2024 14:36
Галина Войтенко - Редактор
Акторка Анна Саліванчук спародіювала Klavdia Petrivna — відео і реакція мережі
Українська акторка Анна Саліванчук на святкуванні дня народження. Фото: Instagram Анни Саліванчук
Галина Войтенко - Редактор

Українська акторка театру і кіно Анна Саліванчук вирішила спародіювати нову зірку шоу-бізнесу Klavdia Petrivna. Жінка приміряла схожий образ і показала себе у кліпі-пародії на співачку, перший сольний концерт якої відбудеться вже найближчим часом.

Відповідні кадри Анна Саліванчук оприлюднила на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Читайте також:

Пародія Анни Саліванчук на Klavdia Petrivna

Відома українська зірка вирішила перетворитися на нову артистку Klavdia Petrivna, щоб насмішити своїх фоловерів. Жінка одягнула таке саме вбрання, щоб, як і Klavdia Petrivna, бути загадковою для публіки. Водночас її поведінку Анна також спародіювала. 

Не проігнорувала акторка і той факт, що наближається перший сольний концерт нової зірки, а сама вона ніби не може більше мовчати. 

"Ну все, не маю сили вже мовчати і тягнути до 30 серпня", — написала в описі під своїм відео українська акторка Анна Саліванчук.

Публікація зі сторінки Анни Саліванчук
Акторка Анна Саліванчук в образі Klavdia Petrivna. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на пародію Анни Саліванчук

Коли підписники української зірки побачили цю пародію, вони не пройшли повз і почали коментувати ці кадри.

  • Вау, красунечка, українська врода українського народа, талановита і чарівна
  • Нарешті всі дізналися, хто вона, Klavdia Petrivna
  • Неймовірно красива, талановита, чарівна, сильна, щаслива леді, ваууу
  • Klavdia Petrivna, це ти?!
Коментарі зі сторінки Анни Саліванчук
Коментарі зі сторінки Анни Саліванчук. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Анни Саліванчук
Коментарі зі сторінки Анни Саліванчук. Фото: скриншот з Instagram

Klavdia Petrivna — хто вона

Klavdia Petrivna — це новий голос українського шоу-бізнесу, співачка, авторка пісень і музикантка, яка не показує свою особистість.

Klavdia Petrivna
Klavdia Petrivna на інтерв'ю в Тіни Кароль. Фото: скриншот з YouTube

Дівчина стала популярною завдяки TikTok і все частіше співає в дуетах з відомими артистами, як-от, з Артемом Пивоваровим

Не так давно артистка анонсувала свій перший сольний концерт, який відбудеться вже наприкінці серпня в київському Палаці спорту

Нагадаємо, ми писали про те, що акторка Анна Саліванчук зізналася, що її переслідує один чоловік. 

Раніше ми розповідали про те, що телезірка Анна Саліванчук пояснила, чому її коханий не на фронті. 

Також ми повідомляли про те, що українська акторка Анна Саліванчук повідомила про хворобу свого сина.

шоу-бізнес українські зірки Ганна Саліванчук Klavdia Petrivna

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:10 Україні пілоти на Мі-24 збили російський "шахед" — ефектне відео

15:03 Економічне бронювання від мобілізації — одним з критерієм може бути рівень зарплат

15:00 Вдарив сокирою та намагався задушити — у Харкові чоловік жорстоко побив співмешканку

14:53 Подарунок від міста-побратима — у Львові побудують Центр ментального здоров'я

14:53 Лукашенко зробив чергову гучну заяву щодо участі Білорусі у війні

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

14:52 Гроші отримували, а за регіон не згадували — результати роботи одеських нардепів

14:50 Доплати та соцдопомога — які виплати отримають пенсіонери у 2024 році

14:50 В Україні оновлять правила безпеки на роботі — що зміниться

14:43 У Швейцарії Павла Дурова позбавили батьківських прав на трьох дітей

14:34 В Укренерго спрогнозували ситуацію в енергосистемі взимку — чи вдасться уникнути відключень

15:10 Україні пілоти на Мі-24 збили російський "шахед" — ефектне відео

15:03 Економічне бронювання від мобілізації — одним з критерієм може бути рівень зарплат

15:00 Вдарив сокирою та намагався задушити — у Харкові чоловік жорстоко побив співмешканку

14:53 Подарунок від міста-побратима — у Львові побудують Центр ментального здоров'я

14:53 Лукашенко зробив чергову гучну заяву щодо участі Білорусі у війні

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

14:52 Гроші отримували, а за регіон не згадували — результати роботи одеських нардепів

14:50 Доплати та соцдопомога — які виплати отримають пенсіонери у 2024 році

14:50 В Україні оновлять правила безпеки на роботі — що зміниться

14:43 У Швейцарії Павла Дурова позбавили батьківських прав на трьох дітей

14:34 В Укренерго спрогнозували ситуацію в енергосистемі взимку — чи вдасться уникнути відключень

Ексклюзив

20:03 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Text

14:30 В Україні можуть менше вимикати світло — експерт спрогнозував дату позитивних змін

Text

14:19 Куюн спрогнозував, чи зростуть ціни на бензин та дизель у вересні

Text

13:00 Київ покаже США план ударів по РФ та Сирський висловився про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:56 Нардеп назвав кількість українців, які готові з-за кордону повернутися додому

Text

11:28 Скільки будинків на рік будують для людей, які втратили житло — дані нардепа

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

Text

08:00 Дозвіл ТЦК стріляти на ураження та підвищення податків в Україні — ефір Ранок.LIVE

28 серпня 2024
Text

23:22 Курська операція, мобілізація та провал Путіна — ексклюзивне інтерв'ю Подоляка для Новини.LIVE

Text

20:00 Нардепка назвала компромісну суму для економічного бронювання

Text

17:54 Дозвіл для ТЦК стріляти у випадку загрози життю — адвокат прокоментував

Text

17:50 Скільки об’єктів у РФ можна уразити ракетами ATACMS, якби США зняли обмеження — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку