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Анна Саливанчук "превратилась" в Klavdia Petrivna — в сети шокированы

29 августа 2024 14:36
Галина Войтенко - Редактор
Актриса Анна Саливанчук спародировала Klavdia Petrivna — видео и реакция сети
Украинская актриса Анна Саливанчук на праздновании дня рождения. Фото: Instagram Анны Саливанчук
Галина Войтенко - Редактор

Украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук решила спародировать новую звезду шоу-бизнеса Klavdia Petrivna. Женщина примерила похожий образ и показала себя в клипе-пародии на певицу, первый сольный концерт которой состоится в ближайшее время.

Соответствующие кадры Анна Саливанчук обнародовала на своей странице в соцсети Instagram.

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Пародия Анны Саливанчук на Klavdia Petrivna

Известная украинская звезда решила превратиться в новую артистку Klavdia Petrivna, чтобы насмешить своих фолловеров. Женщина надела такой же наряд, чтобы, как и Klavdia Petrivna, быть загадочной для публики. В то же время ее поведение Анна тоже спародировала.

Не проигнорировала актриса и тот факт, что приближается первый сольный концерт новой звезды, а сама она будто больше не может молчать.

"Ну все, нет сил уже молчать и тянуть до 30 августа", — написала в описании под своим видео украинская актриса Анна Саливанчук.

Публикация со страницы Анны Саливанчук
Актриса Анна Саливанчук в образе Klavdia Petrivna. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на пародию Анны Саливанчук

Когда подписчики украинской звезды увидели эту пародию, они не прошли мимо и начали комментировать эти кадры.

  • Вау, красавица, украинская красота украинского народа, талантливая и очаровательная
  • Наконец-то все узнали, кто она, Klavdia Petrivna
  • Невероятно красивая, талантливая, очаровательная, сильная, счастливая леди, ваууу
  • Klavdia Petrivna, это ты?
Комментарии со страницы Анны Саливанчук
Комментарии со страницы Анны Саливанчук. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Анны Саливанчук
Комментарии со страницы Анны Саливанчук. Фото: скриншот из Instagram

Klavdia Petrivna — кто она

Klavdia Petrivna — это новый голос украинского шоу-бизнеса, певица, автор песен и музыкант, которая не показывает свою личность.

Клавдия Петривна
Klavdia Petrivna на интервью у Тины Кароль. Фото: скриншот с YouTube

Девушка стала популярной благодаря TikTok и все чаще поет в дуэтах с известными артистами, например, с Артемом Пивоваровым.

Не так давно артистка анонсировала свой первый сольный концерт, который состоится уже в конце августа в киевском Дворце спорта.

Напомним, мы писали о том, что актриса Анна Саливанчук призналась, что ее преследует один мужчина.

Ранее мы рассказывали о том, что телезвезда Анна Саливанчук объяснила, почему ее любимый не на фронте.

Также мы сообщали о том, что украинская актриса Анна Саливанчук сообщила о болезни своего сына.

шоу-бизнес украинские звезды Анна Саливанчук Klavdia Petrivna

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