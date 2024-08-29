Актриса Анна Саливанчук спародировала Klavdia Petrivna — видео и реакция сети

Анна Саливанчук "превратилась" в Klavdia Petrivna — в сети шокированы
Украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук решила спародировать новую звезду шоу-бизнеса Klavdia Petrivna. Женщина примерила похожий образ и показала себя в клипе-пародии на певицу, первый сольный концерт которой состоится в ближайшее время.
Соответствующие кадры Анна Саливанчук обнародовала на своей странице в соцсети Instagram.
Пародия Анны Саливанчук на Klavdia Petrivna
Известная украинская звезда решила превратиться в новую артистку Klavdia Petrivna, чтобы насмешить своих фолловеров. Женщина надела такой же наряд, чтобы, как и Klavdia Petrivna, быть загадочной для публики. В то же время ее поведение Анна тоже спародировала.
Не проигнорировала актриса и тот факт, что приближается первый сольный концерт новой звезды, а сама она будто больше не может молчать.
"Ну все, нет сил уже молчать и тянуть до 30 августа", — написала в описании под своим видео украинская актриса Анна Саливанчук.
Реакция сети на пародию Анны Саливанчук
Когда подписчики украинской звезды увидели эту пародию, они не прошли мимо и начали комментировать эти кадры.
- Вау, красавица, украинская красота украинского народа, талантливая и очаровательная
- Наконец-то все узнали, кто она, Klavdia Petrivna
- Невероятно красивая, талантливая, очаровательная, сильная, счастливая леди, ваууу
- Klavdia Petrivna, это ты?
Klavdia Petrivna — кто она
Klavdia Petrivna — это новый голос украинского шоу-бизнеса, певица, автор песен и музыкант, которая не показывает свою личность.
Девушка стала популярной благодаря TikTok и все чаще поет в дуэтах с известными артистами, например, с Артемом Пивоваровым.
Не так давно артистка анонсировала свой первый сольный концерт, который состоится уже в конце августа в киевском Дворце спорта.
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