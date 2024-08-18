Саліванчук святкує день народження — відео

Розлучена Саліванчук показалася у шикарній сукні та з величезним букетом у свій день народження
Відома українська акторка та зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" Анна Саліванчук святкує день народження. Їй виповнилося 39 років.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Саліванчук показала, як проводить свій день народження
Акторка поділилася кадрами, на яких біжить по полю у розкішній довгій сукні з квітковим принтом. На відео зірка смакує святковий торт та насолоджується келихом шампанського. Цьогоріч вона пережила розлучення, однак, незважаючи на біль, йде далі.
"Якщо чесно, я пишаюсь своїм віком і тим, як я виглядаю і зовсім мені не хочеться повернутись у 18 чи 25. Це означає, що я живу вірно і кайфую від життя. Рік був дуже важким, емоційно важким і це я зараз не про війну, а про своє особисте життя", — зізналася Саліванчук.
Зірка розпочала святковий день у спортзалі, а згодом показалася у шикарному білому костюмі зі стильною укладкою та макіяжем. Акторка тримала в руках розкішний букет квітів. Вона звернулася до шанувальників та попросила допомогти зі збором для військових.
Нагадаємо, раніше ми писали, що співак Монатік привітав вагітну дружину з днем народження. Також ми розповідали, що співак Олександр Пономарьов у свій день народження прокоментував чутки про роман з музичною виконавицею Марією Яремчук.
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