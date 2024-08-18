Саливанчук празднует день рождения — видео

Актриса Анна Саливанчук. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna/

Известная украинская актриса и звезда сериала "Одного разу під Полтавою" Анна Саливанчук отмечает день рождения. Ей исполнилось 39 лет.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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Актриса поделилась кадрами, на которых бежит по полю в роскошном длинном платье с цветочным принтом. На видео звезда наслаждается праздничным тортом и бокалом шампанского. В этом году она пережила развод, однако, несмотря на боль, идет дальше.

"Если честно, я горжусь своим возрастом и тем, как я выгляжу и совсем мне не хочется вернуться в 18 или 25. Это значит, что я живу правильно и кайфую от жизни. Год был очень тяжелым, эмоционально тяжелым и это я сейчас не о войне, а о своей личной жизни", — призналась Саливанчук.

Звезда начала праздничный день в спортзале, а затем показалась в шикарном белом костюме со стильной укладкой и макияжем. Актриса держала в руках роскошный букет цветов. Она обратилась к поклонникам и попросила помочь со сбором для военных.

Анна Саливанчук отмечает день рождения. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna/

Анна Саливанчук в роскошном образе. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna/

Напомним, ранее мы писали, что певец Монатик поздравил беременную жену с днем рождения. Также мы рассказывали, что певец Александр Пономарев в свой день рождения прокомментировал слухи о романе с музыкальной исполнительницей Марией Яремчук.