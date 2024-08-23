TVORCHI та Klavdia Petrivna презентували спільний кліп — відео

Klavdia Petrivna та TVORCHI. Фото: менеджмент артиста

Загадкова українська співачка Klavdia Petrivna записала спільний трек та кліп із зірками Євробачення, гуртом TVORCHI. Композиція має назву "Орбіти".

Відео було опубліковане на YouTube.

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Спільна робота TVORCHI та Klavdia Petrivna

Артисти зізналися, що їх спільна робота виявилася спонтанною і вони не очікували, що зможуть поєднати власні стилі. Зірки зазначають, що в результаті в них вийшла пісня "правдива, грайлива та з характером".

"Це був чистий експеримент. Ми познайомились прямо на студії, зустрілися там навіть трохи насторожені один до одного. Але вже через годину-дві все понеслося: музика, текст… Ми пишемо історію пером, і підемо обоє на компроміс" — це слова з пісні "Орбіти". Ми писали те, що відчували в моменті, тому вона вийшла одночасно правдива, грайлива та з характером", — поділилися Klavdia Petrivna та TVORCHI.

Спільний кліп артистів наповнений естетикою, харизматичною хореографією та легкою іронією.

Джеффрі з TVORCHI та Klavdia Petrivna зʼясовують стосунки через танець — дві сильні особистості, які одночасно хочуть бути разом та не поступаються один одному. Андрій з TVORCHI дерегує цими божевільними емоціями. Klavdia Petrivna зняла свій звичний капелюх із широкими полями та з'явилась у кадрі з мініатюрним аксесуаром від українського дизайнера Руслана Багінського.

Режисером відеороботи став режисер Руслан Махов, а хореографію ставила Марина Кущова.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Klavdia Petrivna анонсувала перший сольний концерт. А також співак Артем Пивоваров згадав першу зустріч зі співачкою.