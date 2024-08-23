TVORCHI та Klavdia Petrivna презентували спільний кліп — відео

Klavdia Petrivna здивувала дуетом із популярним гуртом і показала своє обличчя
Загадкова українська співачка Klavdia Petrivna записала спільний трек та кліп із зірками Євробачення, гуртом TVORCHI. Композиція має назву "Орбіти".
Відео було опубліковане на YouTube.
Спільна робота TVORCHI та Klavdia Petrivna
Артисти зізналися, що їх спільна робота виявилася спонтанною і вони не очікували, що зможуть поєднати власні стилі. Зірки зазначають, що в результаті в них вийшла пісня "правдива, грайлива та з характером".
"Це був чистий експеримент. Ми познайомились прямо на студії, зустрілися там навіть трохи насторожені один до одного. Але вже через годину-дві все понеслося: музика, текст… Ми пишемо історію пером, і підемо обоє на компроміс" — це слова з пісні "Орбіти". Ми писали те, що відчували в моменті, тому вона вийшла одночасно правдива, грайлива та з характером", — поділилися Klavdia Petrivna та TVORCHI.
Спільний кліп артистів наповнений естетикою, харизматичною хореографією та легкою іронією.
Джеффрі з TVORCHI та Klavdia Petrivna зʼясовують стосунки через танець — дві сильні особистості, які одночасно хочуть бути разом та не поступаються один одному. Андрій з TVORCHI дерегує цими божевільними емоціями. Klavdia Petrivna зняла свій звичний капелюх із широкими полями та з'явилась у кадрі з мініатюрним аксесуаром від українського дизайнера Руслана Багінського.
Режисером відеороботи став режисер Руслан Махов, а хореографію ставила Марина Кущова.
Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Klavdia Petrivna анонсувала перший сольний концерт. А також співак Артем Пивоваров згадав першу зустріч зі співачкою.
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