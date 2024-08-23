TVORCHI и Klavdia Petrivna презентовали общий клип - видео

Klavdia Petrivna и TVORCHI. Фото: менеджмент артиста

Загадочная украинская певица Klavdia Petrivna записала общий трек и клип со звездами Евровидения, группой TVORCHI. Композиция называется "Орбіти".

Видео было опубликовано на YouTube.

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Совместная работа TVORCHI и Klavdia Petrivna

Артисты признались, что их совместная работа оказалась спонтанной и они не ожидали, что смогут объединить собственные стили. Звезды отмечают, что в результате у них вышла песня "правдивая, игривая и с характером".

"Это был чистый эксперимент. Мы познакомились прямо на студии, встретились там даже немного настороженные друг к другу. Но уже через час-два все понеслось: музыка, текст… Мы пишем историю пером, и пойдем оба на компромисс — это слова из песни "Орбіти". Мы писали то, что испытывали в моменте, поэтому она получилась одновременно правдивая, игривая и с характером", — поделились Klavdia Petrivna и TVORCHI.

Общий клип артистов наполнен эстетикой, харизматичной хореографией и легкой иронией.

Джеффри из TVORCHI и Klavdia Petrivna выясняют отношения через танец — две сильные личности, которые одновременно хотят быть вместе и не уступают друг другу. Андрей из TVORCHI дирижирует этими безумными эмоциями. Klavdia Petrivna сняла свою привычную шляпу с широкими полями и появилась в кадре с миниатюрным аксессуаром украинского дизайнера Руслана Багинского.

Режиссером видеоработы стал режиссер Руслан Махов, а хореографию ставила Марина Кущева.

Напомним, что мы писали о том, что украинская певица Klavdia Petrivna анонсировала первый сольный концерт. А также певец Артем Пивоваров вспомнил о первой встрече с певицей.