Klavdia Petrivna отлично окончила колледж

Украинская певица Klavdia Petrivna. Фото: instagram.com/klavdia_petrivna/

Украинская певица Klavdia Petrivna покорила сердца поклонников во время сольного концерта во "Дворце Спорта" и наконец призналась, что за широкими шляпами пряталась девушка по имени Соломия Опришко. Директор колледжа, который недавно закончила певица, признался, догадывались ли в их учебном заведении об успехе своей ученицы.

Об этом он рассказал в интервью "Фокусу".

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Какая Klavdia Petrivna в обучении

В этом году Соломия окончила музыкальный профессиональный колледж имени В. Барвинского и освоила класс скрипки. Директор учебного заведения Юрий Чумак рассказал о том, как девушке удалось соединить обучение с записями песен и подготовкой к "Дворцу Спорта" и успела ли она подхватить "звездную" болезнь.

Он восхищается трудолюбием звезды, которая, несмотря на тяжелый рабочий график, успешно сдала все экзамены и получила диплом.

"Уже фактически в то время, когда она стала звездой, оставалось еще полгода до завершения обучения. Она абсолютно справилась с этим. Не было такого, как часто люди, становясь звездами, хватают звездную болезнь. В ее случае абсолютно нет. Она абсолютно без всякого высокомерия спокойно завершила свое обучение. Это никоим образом не сказалось. Она какая была, такая и осталась", — поделился Чумак.

Напомним, мы показывали, как выглядит певица Klavdia Petrivna без шляпы и очков. Также артистка недавно выпустила клип и песню с участниками Евровидения.