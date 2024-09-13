TVORCHI випадково записали пісню з Klavdia Petrivna — деталі

Український гурт TVORCHI та українська співачка Klavdia Petrivna. Фото: instagram/tvorchi_official

Український гурт TVORCHI розповіли, як створили спільний трек з анонімною на той момент співачкою Klavdia Petrivna. Це сталося випадково.

Про це ексклюзивно розповіли виданню "ТиКиїв".

Читайте також:

TVORCHI випадково записали пісню з Klavdia Petrivna

Український гурт вирішив познайомитися з новою зіркою, яка приховувала своє обличчя від публіки. Під час розмови почали виникати думки про нову пісню. Так народились чуттєві "Орбіти".

"З Клавдією Петрівною ми зустрілись на студії, щоб просто поекспериментувати та щось створити. Тоді не йшлось про фіт, це було знайомство... Але, неочікувано навіть для нас самих, ми через годину зустрічі почали накидувати мелодії, слова і так за один день народився трек "Орбіти", — розповів Джеффрі.

Нагадаємо, ми детально розповідали про їхню спільну пісню "Орбіти". Також гурт TVORCHI зізнався, як створили пісню для "Євробачення-2024".