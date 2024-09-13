TVORCHI случайно записали песню из Klavdia Petrivna.

Украинская группа TVORCHI и певица Klavdia Petrivna. Фото: instagram/tvorchi_official

Украинская группа TVORCHI рассказала, как создали совместный трек с анонимной на тот момент певицей Klavdia Petrivna. Это произошло случайно.

Об этом эксклюзивно рассказали изданию "ТиКиїв".

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Украинская группа решила познакомиться с новой звездой, которая скрывала свое лицо от публики. Во время разговора возникли мысли о новой песне. Так родились чувственные "Орбиты".

"С Клавдией Петровной мы встретились на студии, чтобы просто поэкспериментировать и что-то создать. Тогда речь не шла о фите, это было знакомство... Но, неожиданно даже для нас самих, мы через час встречи начали набрасывать мелодии, слова и так за один день родился трек "Орбиты", — рассказал Джеффри.

Напомним, мы подробно рассказывали об их совместной песне "Орбиты". Также группа TVORCHI призналась, как создали песню для "Евровидения-2024".