Певица KOLA мастерски скопировала Джамалу, Тину Кароль и других звезд

Один в один — KOLA ошеломила пародией на Джамалу, Тину Кароль и других звезд
Певица KOLA открыла публике свои скрытые таланты. Оказалось, что исполнительница умеет мастерски повторять голоса своих звездных коллег.
Свой талант KOLA продемонстрировала на шоу "20:23".
KOLA показала пародию на известных артистов
В эфире YouTube-проекта Жени Яновича исполнительница в качестве эксперимента попыталась исполнить свой хит "Біля серця" в манере других артистов. Так, KOLA искусно повторила не только вокальные приемы, но и особые черты Тины Кароль, Джамалы, Jerry Heil, Бритни Спирс, Klavdia Petrivna, Билли Айлиш и даже Артема Пивоварова.
Видео с импровизированным выступлением певицы вызвало большой восторг у пользователей Сети. Наиболее точно, по мнению комментаторов, Анастасии (настоящее имя певицы) удалось повторить манеру Джамалы.
Кстати, звезда также отреагировала на пародию от коллеги и призналась, что сама не смогла бы так показать выступление KOLA.
"Я бы не смогла тебя скопировать. Спасибо тебе. Обнимаю", — написала Джамала.
Пародию на себя также оценила Jerry Heil. Певица написала, что теперь нужно им поработать над обновленной версией песни "Біля серця".
"Я считаю, нам всем нужна теперь еще и такая версия трека", — оставила комментарий Jerry Heil.
Напомним, что на днях Jerry Heil с Юлией Саниной также удивили фанатов неожиданным дуэтом.
Тем временем молодая звезда Klavdia Petrivna стала самой молодой в рейтинге Forbes "30 до 30".
Читайте Новини.LIVE!