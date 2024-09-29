Певица KOLA мастерски скопировала Джамалу, Тину Кароль и других звезд

Певица KOLA. Фото: instagram.com/kola__official

Певица KOLA открыла публике свои скрытые таланты. Оказалось, что исполнительница умеет мастерски повторять голоса своих звездных коллег.

Свой талант KOLA продемонстрировала на шоу "20:23".

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В эфире YouTube-проекта Жени Яновича исполнительница в качестве эксперимента попыталась исполнить свой хит "Біля серця" в манере других артистов. Так, KOLA искусно повторила не только вокальные приемы, но и особые черты Тины Кароль, Джамалы, Jerry Heil, Бритни Спирс, Klavdia Petrivna, Билли Айлиш и даже Артема Пивоварова.

Видео с импровизированным выступлением певицы вызвало большой восторг у пользователей Сети. Наиболее точно, по мнению комментаторов, Анастасии (настоящее имя певицы) удалось повторить манеру Джамалы.

Кстати, звезда также отреагировала на пародию от коллеги и призналась, что сама не смогла бы так показать выступление KOLA.

"Я бы не смогла тебя скопировать. Спасибо тебе. Обнимаю", — написала Джамала.

Пародию на себя также оценила Jerry Heil. Певица написала, что теперь нужно им поработать над обновленной версией песни "Біля серця".

"Я считаю, нам всем нужна теперь еще и такая версия трека", — оставила комментарий Jerry Heil.

Напомним, что на днях Jerry Heil с Юлией Саниной также удивили фанатов неожиданным дуэтом.

Тем временем молодая звезда Klavdia Petrivna стала самой молодой в рейтинге Forbes "30 до 30".