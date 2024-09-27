KOLA розповіла про деталі виступу у Палаці Спорту

Співачка KOLA із шоуменом Євгеном Яновичем. Фото: менеджмент артиста

Популярна співачка KOLA поділилася подробицями свого концерту у Палаці Спорту, який відбудеться 19 жовтня. Зірка готує для глядачів особливу декорацію.

Про це вона розповіла в YouTube-проєкті Жені Яновича "20:23".

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Співачка відкрила секрет, чому вибрала цю локацію та які сюрпризи чекатимуть на глядачів.

"На початку року ми з командою думали, де провести концерт. Насправді, вирішували буквально хвилину. Тому що нам одразу дуже сподобалась ідея провести його саме у Палаці Спорту. Це не для того, щоб щось доводити, просто це великий майданчик, де можна організувати щось по-справжньому масштабне й запросити більше людей", — поділилась виконавиця.

Особливу увагу співачка звернула на найбільшу родзинку шоу — незвичну декорацію.

"На цьому концерті буде особлива декорація — дах. Ми хочемо нагадати людям про ті безтурботні часи, що були до повномасштабного вторгнення. Коли можна було проводити вечори з коханими на затишних дахах красивих закладів. Для мене дах — це символ затишку й чистоти. Це про цінності, про важливе", — розповіла KOLA.

До речі, музичні аранжування для шоу у Палаці Спорту команда KOLA створює самостійно.

"Ми думали запросити музичного продюсера для допомоги з програмою концерту. Але згодом вирішили, що зможемо все зробити самі. Ми — це я та мої неймовірні музиканти. Повірте, виходить дуже красиво. Сподіваємось, що люди відчують справжню музичну насолоду", — підсумувала артистка.

За лаштунками шоу співачка також розповіла про дуети, які готуються до її концерту, зокрема з alyona alyona, Yaktak та іншими артистами.

Квитки на концерт KOLA у Палаці спорту — за посиланням.

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