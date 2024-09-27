KOLA рассказала о деталях выступления во Дворце Спорта

Певица KOLA с шоуменом Евгением Яновичем. Фото: менеджмент артиста

Популярная певица KOLA поделилась подробностями своего концерта во Дворце спорта, который состоится 19 октября. Звезда готовит для зрителей особую декорацию.

Об этом она рассказала в YouTube-проекте Жени Яновича "20:23".

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Певица открыла секрет, почему выбрала эту локацию и какие сюрпризы будут ждать зрителей.

"В начале года мы с командой думали, где провести концерт. На самом деле, решали буквально минуту. Потому что нам сразу очень понравилась идея провести его именно во Дворце Спорта. Это не для того, чтобы доказывать что-то, просто это большая площадка, где можно организовать что-то по-настоящему масштабно и пригласить больше людей", — поделилась исполнительница.

Особое внимание певица обратила на самую большую изюминку шоу – необычную декорацию.

"На этом концерте будет особая декорация – крыша. Мы хотим напомнить людям о тех беззаботных временах, которые были до полномасштабного вторжения. Когда можно было проводить вечера с любимыми на уютных крышах красивых заведений. Для меня крыша — это символ уюта и чистоты. Это о ценности, о важном", — рассказала KOLA.

Кстати, музыкальные аранжировки для шоу во Дворце спорта команда KOLA создает самостоятельно.

"Мы думали пригласить музыкального продюсера для помощи с программой концерта. Но впоследствии решили, что сможем все сделать сами. Мы — это я и мои невероятные музыканты. Поверьте, получается очень красиво. Надеемся, что люди испытают настоящее музыкальное наслаждение", — подытожила артистка.

За кулисами шоу певица также рассказала о том, что готовится к дуэтам на концерте, в частности с alyona alyona, Yaktak и другими артистами.

Билеты на концерт KOLA во Дворце спорта — по ссылке.

Напомним, ранее звезда спела с Мишей Крупиным. Также певица пожаловалась на атаку ее нового клипа.