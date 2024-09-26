Jerry Heil та Юлія Саніна презентували спільну пісню — відео

Українські співачки Jerry Heil та Юлія Саніна. Фото: менеджмент артиста

Українські співачки Jerry Heil та Юлія Саніна представили перший спільний кліп на пісню "WABI-SABI". На його створення зірок надихнула японська філософія.

Відео було опубліковано на YouTube.

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Ідея дуету між двома артистками народилася рік тому.

Пісню "WABI-SABI" співачки придумали й записали на студії Ігоря Кириленка за півтори години.

Юлія Саніна зізналася, що їй дуже подобається бачення та почерк Jerry Heil.

"Одного разу, за розмовою в чайній, я дізналася про японський вислів "wabi-sabi". Це філософія, яка вчить задовольнятися малим і пояснює: ніщо не вічне, проте ніщо й не зникає. Я почала читати більше й натрапила на ще один термін, який здався мені дуже близьким до української реальності — "kintsugi". Це мистецтво відновлення розбитих частинок порцеляни за допомогою золота, від чого, вважається, виріб стає ще красивішим і ціннішим, бо пройшов певний життєвий шлях", — розповідає Jerry Heil.

"Сьогодні не знайти жодного українця, не травмованого чи то морально, чи фізично. Це нова реальність, яку треба прийняти. І в цій новій реальності зʼявляються нові розуміння красивого", — додала вона.

Українські співачки Jerry Heil та Юлія Саніна. Фото: менеджмент артиста

Українські співачки Jerry Heil та Юлія Саніна в кліпі "WABI-SABI". Фото: менеджмент артиста

"Збираючи себе з уламків, як розбиту вазу, ми стаємо ще сильнішими, ще красивішими, ми стаємо іншими й вчимося любити себе — такими, якими ми є зараз. Це мистецтво, якому ми вчимося зараз усі як суспільство. Бо такими, як були, ми вже не будемо", — додала Юлія Саніна.

Режисер Юра Катинський і його творча група разом з артистками у цій відеороботі поєднали естетичний мінімалізм "WABI-SABI" та актуальні для нас сьогодні сенси.

Їх влучно втілила випускниця центру Superhumans Юлія Григорʼєва, яка також знялася в кліпі та є уособленням цієї нової реальності, нової краси, сили духу та тіла.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська артистка Jerry Heil вперше заспівала в дуеті з Володимиром Дантесом. А також артистка натякнула на участь у Євробаченні.