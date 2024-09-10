Пісня Jerry Heil про викрадених Росією дітей на Grammy — слухати трек

Українська співачка Jerry Heil на фотосесії. Фото: Instagram Jerry Heil

Молода співачка, авторка пісень і представниця України на "Євробаченні" Jerry Heil шокувала публіку неймовірними новинами. Популярна артистка заявила, що вона вирішила подати свою пісню на престижну музичну премію Grammy.

Про це Jerry Heil розповіла на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Трек Jerry Heil на Grammy

Українська співачка Jerry Heil подала свій трек про викрадених РФ дітей на премію Grammy, до якої нещодавно приєдналася як суддя. Артистка пояснила, чому раптово вирішила це зробити і з яких причин написала трек саме на цю тему.

"Тема викрадених Росією українських дітей занадто мало піднімається в інфополі, вона заслуговує на міжнародний розголос, і Grammy — один з найкращих способів досягти цього! Коли я обирала тему для написання треку для премії, мені важливо було не просто подати трек з гарним звучанням, я вважаю за необхідне через музику говорити про те, що болить мені і моєму народові", — зізналася Jerry Heil.

@jerryheil Я подала трек #AllEyesOnKids на GRAMMY! Тож що потрібно зробити, щоб трек ALL EYES ON KIDS номінували? 1. Продовжуйте постити відео у себе в сторіз, тві та інших соцмережах з гештегом #AllEyesOnKids 2. Знімайте тіктоки з рухами, як Кіра в відео з гештегом #AllEyesOnKids 3. Поширюйте трек між друзями, родичами та знайомими — українцями та іноземцями. Ми — потужна сила❤️‍🔥🪽 #IAmTheAcademy #jerryheil ♬ оригінальний звук - Jerry Heil

Також артистка звернулася до українців із проханням зробити розголос цієї теми.

"Наодинці артистові досягнути розголосу неможливо, це завжди відбувається в командній роботі зі слухачем, якому резонує трек! Тому я дуже покладаюся зараз на ваше поширення і впевнена, що нам вдасться зробити так, щоб світ почув! Нам це вже вдавалося, а значить, вдасться ще не раз! Вірю в нас! І обіймаю кожного та кожну, хто підтримує", — звернулася до українців співачка.

Новина Jerry Heil про подання свого треку на Grammy. Фото: скриншот з Instagram

Пісня Jerry Heil про дітей, яких викрали росіяни

Нещодавно артистка Jerry Heil презентувала зворушливу пісню під назвою "All eyes on kids", в якій вона розповіла про викрадених росіянами дітей в Україні. Кліп на пісню, де головною героїнею стала дівчина з Маріуполя, а режисеркою — сама Jerry Heil, за декілька тижнів зібрав понад 170 тисяч переглядів.

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