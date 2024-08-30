Jerry Heil знайшла загублену сукню і згадала минуле — фото

Співачка Jerry Heil у кліпі на пісню Ave Maria. Фото: скриншот з YouTube

Молода українська артистка, авторка пісень, блогерка і представниця України на конкурсі "Євробачення" Jerry Heil показала себе у ніжному образі. Співачка постала на камеру в довгій сукні і розповіла історію, яка з нею пов’язана.

Відповідні світлини Jerry Heil оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

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Новий образ Jerry Heil

Українська співачка показала себе в дуже ніжному образі в старій сукні, яку вона нібито загубила декілька років тому у Василькові, звідки вона, власне, родом. Jerry Heil зізнається, що вона нібито повернулася до минулого життя, але в цій сукні відчуває себе справжньою.

Також артистка показала свої навички, поділившись відео, на якому вона грає на фортепіано.

Гра Jerry Heil на фортепіано. Фото: скриншот з Instagram

"Мама знайшла в шафі у Василькові сукню, яку я (не)загубила три роки тому… Це така багаторівнева машина часу, бо, по-перше, привіт, 2021. По-друге, вона перевтілює мене в якусь мою пра-пра-прародичку, а я чомусь почуваюся в цьому стані ще більше собою. Правда, щоб балансувати між станами, я там в кроксах", — написала в описі під фото Jerry Heil.

Jerry Heil у ніжному образі. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на фото Jerry Heil

Фоловери української артистки, які побачили її нові світлини, не пройшли повз і почали їх коментувати.

Принцеса Анна з мультфільму (у житті) "Крижане серце" у сукні, це найкраще, що я бачила

Коли ти граєш на фортепіано, в просторі відбувається якась магія. А коли ще співаєш, то взагалі можна вмерти і переродитися

Вам дуже пасує, це прям ваш стиль, ви дуже легка і тендітна, ця сукня це підкреслює

Коментар зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram

Шлях до успішної кар’єри Jerry Heil

Jerry Heil (Яна Шемаєва. — Ред.) — це українська співачка й авторка пісень, яка народилася у місті Васильків на Київщині у 1995 році. Із самого дитинства Яна почала займатися музикою, з трьох до 15 років вчилася в музичній школі, а згодом вступила до інституту музики і музичної академії.

Співачка Jerry Heil у рекламі Adidas. Фото: Instagram Jerry Heil

У 2022 році дівчину зарахували до Музичного коледжу Берклі в Бостоні, США. У 2024 році Jerry Heil об’єдналася в дует з реперкою Alyona Alyona, щоб разом представляти Україну на пісенному конкурсі "Євробачення". Там дівчата посіли третє місце.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Jerry Heil увійшла до складу журі академії GRAMMY.

Раніше ми розповідали про те, що співачка Jerry Heil вперше заспівала в дуеті з Володимиром Дантесом.

Також ми повідомляли про те, що відома артистка Jerry Heil зізналася, скільки вони з Alyona Alyona зібрали на "Євробаченні".