Jerry Heil нашла потерянное платье и вспомнила прошлое — фото

Певица Jerry Heil в клипе на песню Ave Maria. Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская артистка, автор песен, блогер и представительница Украины на конкурсе "Евровидение" Jerry Heil показала себя в нежном образе. Певица предстала на камеру в длинном платье и рассказала историю, которая с ней связана.

Соответствующие фотографии Jerry Heil обнародовала на своей странице в Instagram.

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Новый образ Jerry Heil

Украинская певица показала себя в очень нежном образе в старом платье, которое она якобы потеряла несколько лет назад в Василькове, откуда она, собственно, родом. Jerry Heil признается, что она якобы вернулась к прошлой жизни, но в этом платье чувствует себя настоящей.

Также артистка показала свои навыки, поделившись видео, на котором она играет на фортепиано.

Игра Jerry Heil на фортепиано. Фото: скриншот из Instagram

"Мама нашла в шкафу в Василькове платье, которое я (не) потеряла три года назад… Это такая многоуровневая машина времени, потому что, во-первых, привет, 2021. Во-вторых, оно перевоплощает меня в какую-то мою пра-пра-прародственницу, а я почему-то чувствую себя в этом состоянии еще больше собой. Правда, чтобы балансировать между состояниями, я там в кроксах", — написала в описании под фото Jerry Heil.

Jerry Heil в нежном образе. Фото: скриншот с Instagram

Реакция сети на фото Jerry Heil

Фолловеры украинской артистки, увидевшие ее новые фотографии, не прошли мимо и начали их комментировать.

Принцесса Анна из мультфильма (в жизни) "Ледяное сердце" в платье, это лучшее, что я видела

Когда ты играешь на фортепиано, в пространстве происходит некая магия. А когда еще поешь, то вообще можно умереть и переродиться

Вам очень идет, это прямо ваш стиль, вы очень легкая и хрупкая, это платье это подчеркивает

Комментарий со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот с Instagram

Комментарий со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот с Instagram

Комментарий со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот с Instagram

Путь к успешной карьере Jerry Heil

Jerry Heil (Яна Шемаева. — Ред.) — это украинская певица и автор песен, которая родилась в городе Васильков Киевской области в 1995 году. С самого детства Яна начала заниматься музыкой, с трех до 15 лет училась в музыкальной школе, а затем поступила в институт музыки и музыкальную академию.

Певица Jerry Heil в рекламе Adidas. Фото: Instagram Jerry Heil

В 2022 году девушку зачислили в Музыкальный колледж Беркли в Бостоне, США. В 2024 году Jerry Heil объединилась в дуэт с рэпером Alyona Alyona, чтобы вместе представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение". Там девушки заняли третье место.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Jerry Heil вошла в состав жюри академии GRAMMY.

Ранее мы рассказывали о том, что певица Jerry Heil впервые спела в дуэте с Владимиром Дантесом.

Также мы сообщали о том, что известная артистка Jerry Heil призналась, сколько они с Alyona Alyona собрали на "Евровидении".