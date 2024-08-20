Jerry Heil зможе номінувати власні треки на "Греммі"

Українська співачка Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/

Відома українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я — Яна Шемаєва) поділилася із шанувальниками радісною новиною, яка пов'язана із її музичною кар'єрою. Виконавиця стала членкинею американської академії мистецтва та науки звукозапису "Греммі".

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Telegram.

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Зірка "Євробачення" повідомила про те, що долучилася до американської академії мистецтва та науки звукозапису "Греммі" і тепер зможе впливати на музичну індустрію у світі. А також Jerry Heil отримала можливість подавати власні треки на престижну премію.

Виконавиця зізналася, що розпочала свій шлях із зими і він був для неї доволі непростим.

"Тепер я членкиня академії "Греммі". Щоб отримати можливість подати трек на премію, ти мусиш пройти верифікацію, заповнивши незчисленну кількість сторінок, вказавши свою освіту та здобутки. Я почала цей процес ще взимку й мусила чекати аж до липня на відповідь. Ще місяць я чекала, щоб розповісти вам щасливу новину: верифікація відбулася – і наступний крок спрогнозувати нескладно", — повідомила співачка.

Українська співачка Jerry Heil долучилась до американської академії звукозапису "Греммі". Фото: instagram.com/thejerryheil/

Нагадаємо, у минулому році право голосу при виборі переможців "Греммі" отримала співачка Тіна Кароль.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Jerry Heil не проти знову взяти участь у конкурсі "Євробачення". А також виконавиця вразила живим виступом.