Jerry Heil сможет номинировать собственные треки на "Грэмми"

Украинская певица Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/

Известная украинская певица Jerry Heil (настоящее имя — Яна Шемаева) поделилась с поклонниками радостной новостью, связанной с ее музыкальной карьерой. Исполнительница стала членом американской академии искусства и науки звукозаписи "Грэмми".

Об этом она сообщила на своей странице в Telegram.

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Jerry Heil прошла верификацию на "Грэмми"

Звезда "Евровидения" сообщила, что присоединилась к американской академии искусства и науки звукозаписи "Грэмми" и теперь сможет влиять на музыкальную индустрию в мире. Также Jerry Heil получила возможность подавать собственные треки на престижную премию.

Исполнитель призналась, что начала свой путь с зимы и он был для нее довольно непростым.

"Теперь я член академии "Грэмми". Чтобы получить возможность подать трек на премию, ты должен пройти верификацию, заполнив несметное количество страниц, указав свое образование и достижения. Я начала этот процесс еще зимой и должна была ждать на ответ до июля. Еще месяц я ждала, чтобы рассказать вам счастливую новость: верификация состоялась — и следующий шаг спрогнозировать несложно", — сообщила певица.

Украинская певица Jerry Heil присоединилась к американской академии звукозаписи "Грэмми". Фото: instagram.com/thejerryheil/

Напомним, в прошлом году право голоса при выборе победителей "Грэмми" получила певица Тина Кароль.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Jerry Heil не прочь снова принять участие в конкурсе "Евровидение". А также исполнительница поразила живым выступлением.