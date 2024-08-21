Jerry Heil стала суддею академії GRAMMY — 28-річна зірка поділилася своїми враженнями

Jerry Heil у складі журі академії GRAMMY — як на це відреагувала 28-річна співачка
Молода українська співачка, авторка пісень і блогерка Jerry Heil нещодавно поділилася неймовірною новиною. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення" увійшла до складу академії GRAMMY і поділилася враженнями від того, яких успіхів вона досягла у свої роки.
Відповідним дописом Jerry Heil поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Jerry Heil у складі академії GRAMMY
Українська артистка стала членкинею академії GRAMMY і розповіла про те, як подати свою пісню на премію. Вона згадала, як довго вона чекала на відповідь і на те, щоб поділитися зі своїми шанувальниками цією прекрасною новиною.
"Я почала цей процес ще взимку і мусила чекати аж до липня на відповідь. Ще місяць я чекала, щоб розповісти щасливу новину вам: верифікація відбулася, і наступний крок спрогнозувати нескладно", — розповіла Jerry Heil.
Jerry Heil про свої успіхи
Пізніше на сторінці Jerry Heil з’явився допис, у якому вона поділилася своїми враженнями від такої події. Зокрема, вона наголосила, що у свої 28 років вона змогла отримати таку можливість. Артистка подякувала своїм предкам, команді та шанувальникам за підтримку.
"Мені 28. Вперше мені здається, це так чудово — в 28 усвідомити, що я стала членкинею академії Grammy, що маю можливість подавати треки на премію, яку до цього лиш дивилася онлайн з передчуттям, закусуючи губи! Сьогодні я готова подякувати собі! За те, що так люблю музику, за те, що почуваючись самотньою, бігла в музичну школу, як додому", — наголосила Jerry Heil.
Jerry Heil у суддівському складі конкурсу MME AWARDS
Українська артистка на початку року повідомила про те, що її приєднали до складу журі міжнародного європейського конкурсу MME AWARDS, в якому вона колись перемогла.
"Чи могла трирічна Яна, яка тоді починала свій музичний шлях, уявити те, що її професійній точці зору довіряють на престижному щорічному європейському конкурсі? Та може й могла. Батьки навчили мене нічого собі не забороняти в уяві, але трошечки невтомної праці на улюблену справу протягом 25 років поспіль — і ось я тут, все легко", — заявила Jerry Heil.
Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Jerry Heil вперше заспівала в дуеті з Володимиром Дантесом.
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