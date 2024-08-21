Jerry Heil стала суддею академії GRAMMY — 28-річна зірка поділилася своїми враженнями

Українська співачка Jerry Heil на зйомках кліпу на пісню з Володимиром Дантесом "Губи у губах". Фото: Instagram Jerry Heil

Молода українська співачка, авторка пісень і блогерка Jerry Heil нещодавно поділилася неймовірною новиною. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення" увійшла до складу академії GRAMMY і поділилася враженнями від того, яких успіхів вона досягла у свої роки.

Відповідним дописом Jerry Heil поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Jerry Heil у складі академії GRAMMY

Українська артистка стала членкинею академії GRAMMY і розповіла про те, як подати свою пісню на премію. Вона згадала, як довго вона чекала на відповідь і на те, щоб поділитися зі своїми шанувальниками цією прекрасною новиною.

"Я почала цей процес ще взимку і мусила чекати аж до липня на відповідь. Ще місяць я чекала, щоб розповісти щасливу новину вам: верифікація відбулася, і наступний крок спрогнозувати нескладно", — розповіла Jerry Heil.

Новина Jerry Heil про приєднання до складу журі академії GRAMMY. Фото: скриншот з Instagram

Jerry Heil про свої успіхи

Пізніше на сторінці Jerry Heil з’явився допис, у якому вона поділилася своїми враженнями від такої події. Зокрема, вона наголосила, що у свої 28 років вона змогла отримати таку можливість. Артистка подякувала своїм предкам, команді та шанувальникам за підтримку.

"Мені 28. Вперше мені здається, це так чудово — в 28 усвідомити, що я стала членкинею академії Grammy, що маю можливість подавати треки на премію, яку до цього лиш дивилася онлайн з передчуттям, закусуючи губи! Сьогодні я готова подякувати собі! За те, що так люблю музику, за те, що почуваючись самотньою, бігла в музичну школу, як додому", — наголосила Jerry Heil.

Враження Jerry Heil від членства академії GRAMMY. Фото: скриншот з Instagram

Jerry Heil у суддівському складі конкурсу MME AWARDS

Українська артистка на початку року повідомила про те, що її приєднали до складу журі міжнародного європейського конкурсу MME AWARDS, в якому вона колись перемогла.

"Чи могла трирічна Яна, яка тоді починала свій музичний шлях, уявити те, що її професійній точці зору довіряють на престижному щорічному європейському конкурсі? Та може й могла. Батьки навчили мене нічого собі не забороняти в уяві, але трошечки невтомної праці на улюблену справу протягом 25 років поспіль — і ось я тут, все легко", — заявила Jerry Heil.

Jerry Heil про вхід до складу журі конкурсу MME AWARDS. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Jerry Heil вперше заспівала в дуеті з Володимиром Дантесом.

Раніше ми розповідали про те, що українська співачка Jerry Heil презентувала новий кліп.

Також ми повідомляли про те, що відома артистка Jerry Heil зізналася, що не проти взяти участь у "Євробаченні" наступного року.