Jerry Heil стала судьей академии GRAMMY — 28-летняя звезда поделилась своими впечатлениями

Украинская певица Jerry Heil на съемках клипа на песню с Владимиром Дантесом "Губи у губах". Фото: Instagram Jerry Heil

Молодая украинская певица, автор песен и блогер Jerry Heil недавно поделилась невероятной новостью. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение" вошла в состав академии GRAMMY и поделилась впечатлениями от того, каких успехов она добилась в свои годы.

Соответствующим постом Jerry Heil поделилась на своей странице в Instagram.

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Jerry Heil в составе академии GRAMMY

Украинская артистка стала членом академии GRAMMY и рассказала о том, как подать свою песню на премию. Она вспомнила, как долго она ждала ответа и того, чтобы поделиться со своими поклонниками этой прекрасной новостью.

"Я начала этот процесс еще зимой и должна была ждать вплоть до июля ответа. Еще месяц я ждала, чтобы рассказать счастливую новость вам: верификация состоялась, и следующий шаг спрогнозировать несложно", — рассказала Jerry Heil.

Новость Jerry Heil о присоединении к жюри академии GRAMMY. Фото: скриншот из Instagram

Jerry Heil о своих успехах

Позже на странице Jerry Heil появился пост, в котором она поделилась своими впечатлениями от такого события. В частности она подчеркнула, что в свои 28 лет она смогла получить такую возможность. Артистка поблагодарила своих предков, команду и поклонников за поддержку.

"Мне 28. Впервые мне кажется, это так здорово — в 28 осознать, что я стала членом академии Grammy, что имею возможность подавать треки на премию, которую до этого только смотрела онлайн с предвкушением, закусывая губы! Сегодня я готова поблагодарить себя! За то, что так люблю музыку, за то, что чувствуя себя одинокой, бежала в музыкальную школу, как домой", — подчеркнула Jerry Heil.

Впечатления Jerry Heil от членства академии GRAMMY. Фото: скриншот из Instagram

Jerry Heil в судейском составе конкурса MME AWARDS

Украинская артистка в начале года сообщила о том, что ее присоединили к жюри международного европейского конкурса MME AWARDS, в котором она когда-то победила.

"Могла ли трехлетняя Яна, которая тогда начинала свой музыкальный путь, представить то, что ее профессиональной точке зрения доверяют на престижном ежегодном европейском конкурсе? Да может и могла. Родители научили меня ничего себе не запрещать в воображении, но немножечко неутомимого труда на любимое дело в течение 25 лет подряд — и вот я здесь, все легко", — заявила Jerry Heil.

Jerry Heil о входе в жюри конкурса MME AWARDS. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что певица Jerry Heil впервые спела в дуэте с Владимиром Дантесом.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская певица Jerry Heil представила новый клип.

Также мы сообщали о том, что известная артистка Jerry Heil призналась, что не против принять участие в "Евровидении" в следующем году.