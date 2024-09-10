Песня Jerry Heil о похищенных Россией детях на Grammy — слушать трек

Украинская певица Jerry Heil на фотосессии. Фото: Instagram Jerry Heil

Молодая певица, автор песен и представительница Украины на "Евровидении" Jerry Heil шокировала публику невероятными новостями. Популярная артистка заявила, что решила подать свою песню на престижную музыкальную премию Grammy.

Об этом Jerry Heil рассказала на своей странице в соцсети Instagram.

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Трек Jerry Heil на Grammy

Украинская певица Jerry Heil подала свой трек о похищенных РФ детях на премию Grammy, к которой недавно присоединилась как судья. Артистка объяснила, почему внезапно решила это сделать и по каким причинам написала трек именно на эту тему.

"Тема похищенных Россией украинских детей слишком мало поднимается в инфополе, она заслуживает международной огласки, и Grammy — один из самых лучших способов достичь этого! Когда я выбирала тему для написания трека для премии, мне важно было не просто подать трек с хорошим звучанием, я считаю необходимым через музыку говорить о том, что болит у меня и моего народа", — призналась Jerry Heil.

@jerryheil Я подала трек #AllEyesOnKids на GRAMMY! Что же нужно сделать, чтобы трек ALL EYES ON KIDS номинировали? 1. Продолжайте поститься видео у себя в сторож, твои и других соцсетях с гештегом #AllEyesOnKids 2. Снимайте тектоки с движениями, как Кира в видео с гештегом #AllEyesOnKids 3. Распространяйте трек между друзьями, родственниками и знакомыми. Мы — мощная сила❤️‍🔥🪽 #IAmTheAcademy #jerryheil ♬ оригинальный звук - Jerry Heil

Также артистка обратилась к украинцам с просьбой огласить эту тему.

"Наедине артисту достичь огласки невозможно, это всегда происходит в командной работе со слушателем, которому резонирует трек! Поэтому я очень полагаюсь сейчас на ваше распространение и уверена, что нам удастся сделать так, чтобы мир услышал! Нам это уже удавалось, а значит, удастся еще не раз! Верю в нас! И обнимаю каждого и каждую, кто поддерживает", — обратилась к украинцам певица.

Новость Jerry Heil о представлении своего трека на Grammy. Фото: скриншот из Instagram

Песня Jerry Heil о детях, похищенных россиянами

Недавно артистка Jerry Heil представила трогательную песню под названием "All eyes on kids", в которой она рассказала о похищенных россиянами детях в Украине. Клип на песню, где главной героиней стала девочка из Мариуполя, а режиссером — сама Jerry Heil, за несколько недель собрал более 170 тысяч просмотров.

Напомним, мы писали о том, что украинская артистка Jerry Heil впервые спела в дуэте с Владимиром Дантесом.

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