Jerry Heil и Юлия Санина презентовали общую песню.

Украинские певицы Jerry Heil и Юлия Санина. Фото: менеджмент артиста

Украинские певицы Jerry Heil и Юлия Санина представили первый общий клип на песню "WABI-SABI". На его создание звезд вдохновила японская философия.

Видео было опубликовано на YouTube.

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Идея дуэта между двумя артистками родилась год назад.

Песню "WABI-SABI" певицы придумали и записали на студии Игоря Кириленко через полтора часа.

Юлия Санина призналась, что ей очень нравится видение и почерк Jerry Heil.

"Однажды, за разговором в чайной, я узнала о японском выражении "wabi-sabi". Это философия, которая учит довольствоваться малым и объясняет: ничто не вечно, но ничто и не исчезает. Я начала читать больше и наткнулась на еще один термин, который показался мне очень близким к украинской реальности — "kintsugi". Это искусство восстановления разбитых частиц фарфора с помощью золота, от чего, считается, изделие становится еще красивее и ценнее, потому что прошло определенный жизненный путь", — рассказывает Jerry Heil.

"Сегодня не найти ни одного украинца, не травмированного или морально, или физически. Это новая реальность, которую надо принять. И в этой новой реальности появляются новые понимания красивого", — добавила она.

Украинские певицы Jerry Heil и Юлия Санина. Фото: менеджмент артиста

Украинские певицы Jerry Heil и Юлия Санина в клипе "WABI-SABI". Фото: менеджмент артиста

"Собирая себя с обломков, как разбитую вазу, мы становимся еще сильнее, еще красивее, мы становимся другими и учимся любить себя — такими, какие мы сейчас. Это искусство, которому мы учимся сейчас все как общество. Потому что такими, как были, мы уже не будем", — добавила Юлия Санина.

Режиссер Юра Катинский и его творческая группа вместе с артистками в этой видеоработе объединили эстетический минимализм "WABI-SABI" и актуальные сегодня смыслы.

Их точно воплотила выпускница центра Superhumans Юлия Григорьева, которая также снялась в клипе и является олицетворением этой новой реальности, новой красоты, силы духа и тела.

Напомним, мы писали о том, что украинская артистка Jerry Heil впервые спела в дуэте с Владимиром Дантесом. А также артистка намекнула на участие в Евровидении.