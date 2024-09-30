Селену Гомес знову заскочили на побаченні із Бенні Бланко

Співачка Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

Американська співачка Селена Гомес провела разом з коханим, відомим музичним продюсером Бенні Бланко романтичний вікенд в Діснейленді. Пара відвідувала атракціони у медичних чорних масках.

Фото Бенні поділився в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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На опублікованому кадрі, пара затишно розташувалася на атракціоні Radiator Springs Racers у стилі "Тачок" під час їхнього побачення в Діснейленді у Каліфорнії. Селена Гомес та її хлопець Бенні Бланко обрали для відпочинку теплі худі. Співачка зворушливо знімає медичну маску, щоб поцілувати коханого крізь неї. Бенні залишися в масці.

Співачка Селена Гомес на побаченні з коханим Бенні Бланко. Фото: instagram.com/itsbennyblanco/

Нагадаємо, Селена Гомес представила новий сезон популярного серіалу. А також зірка стала новою співачкою-мільярдеркою.