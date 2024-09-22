Селена Гомес відповіла на хейт стосовно її зізнання про неможливість мати дітей

Співачка Селена Гомес. Фото: Reuters

Селена Гомес відповіла хейтерам, які розкритикували її після публічної заяви про те, що вона не зможе сама виносити дитину. Незважаючи на те, що багато хто підтримав співачку, знайшлися і ті, хто звинуватив її в спробах привернути до себе увагу і викликати жалість у публіки.

Про це пише Daily Mail.

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На думку багатьох людей, про настільки особисті проблеми не варто заявляти на загал. Гомес висловилася про це на заході "Жінки у кіно", куди вона прийшла разом зі своєю молодшою ​​сестрою Грейсі.

Співачка Селена Гомес. Фото: Reuters

"Я щиро вірю, що є якась сила в тому, щоб показати свою вразливість і розповісти іншим, що ти потребуєш допомоги. У цьому немає нічого ганебного. Тому так, я розповіла, що не зможу виносити дитину. Я розповіла, що в мене біполярний розлад", — заявила співачка і актриса.

Вона пояснила, що намагається бути чесною, бо хоче стати прикладом для інших жінок, адже кожен у цьому світі "через щось проходить", і важливо знати, що ти не самотній. За словами Селени, вона так само, як і всі, розгублена і не має відповідей на всі запитання.

"Я просто та, хто я є, ось і все", — сказала вона і додала, звертаючись до своєї сестри, що "ніколи не можна дозволяти іншим людям називати тебе поганою людиною".

"До біса всіх, хто називає нас жертвами. У моєму розумінні ми — переможці", — сказала вона на закінчення.

Селена зізналася, що збирається стати мамою, але не зможе сама виносити дитину через проблеми зі здоров'ям, у недавньому інтерв'ю Vanity Fair. У розмові з виданням вона також розповіла про свої стосунки з музичним продюсером Бенні Бланко, котрий, за чутками, зробив їй пропозицію. За словами Селени, вона ніколи не була така щаслива, як після зустрічі з Бенні.

Селену критикують не тільки через її відвертість, але й через те, що вона, на думку багатьох, не береже здоров'я, про проблеми з яким часто говорить. Наприклад, нещодавно її запідозрили, що вона користується вейпом.

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