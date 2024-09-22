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Селена Гомес відповіла на хейт стосовно її зізнання про неможливість мати дітей

22 вересня 2024 08:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Селена Гомес відповіла на хейт стосовно її зізнання про неможливість мати дітей
Співачка Селена Гомес. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Селена Гомес відповіла хейтерам, які розкритикували її після публічної заяви про те, що вона не зможе сама виносити дитину. Незважаючи на те, що багато хто підтримав співачку, знайшлися і ті, хто звинуватив її в спробах привернути до себе увагу і викликати жалість у публіки.

Про це пише Daily Mail.

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На думку багатьох людей, про настільки особисті проблеми не варто заявляти на загал. Гомес висловилася про це на заході "Жінки у кіно", куди вона прийшла разом зі своєю молодшою ​​сестрою Грейсі.

 

Співачка Селена Гомес
Співачка Селена Гомес. Фото: Reuters

 

"Я щиро вірю, що є якась сила в тому, щоб показати свою вразливість і розповісти іншим, що ти потребуєш допомоги. У цьому немає нічого ганебного. Тому так, я розповіла, що не зможу виносити дитину. Я розповіла, що в мене біполярний розлад", — заявила співачка і актриса.

Вона пояснила, що намагається бути чесною, бо хоче стати прикладом для інших жінок, адже кожен у цьому світі "через щось проходить", і важливо знати, що ти не самотній. За словами Селени, вона так само, як і всі, розгублена і не має відповідей на всі запитання.

"Я просто та, хто я є, ось і все", — сказала вона і додала, звертаючись до своєї сестри, що "ніколи не можна дозволяти іншим людям називати тебе поганою людиною".

"До біса всіх, хто називає нас жертвами. У моєму розумінні ми — переможці", — сказала вона на закінчення.

Селена зізналася, що збирається стати мамою, але не зможе сама виносити дитину через проблеми зі здоров'ям, у недавньому інтерв'ю Vanity Fair. У розмові з виданням вона також розповіла про свої стосунки з музичним продюсером Бенні Бланко, котрий, за чутками, зробив їй пропозицію. За словами Селени, вона ніколи не була така щаслива, як після зустрічі з Бенні.

Селену критикують не тільки через її відвертість, але й через те, що вона, на думку багатьох, не береже здоров'я, про проблеми з яким часто говорить. Наприклад, нещодавно її запідозрили, що вона користується вейпом.

Нагадаємо, Селена Гомес представила новий сезон популярного серіалу. А також ми писали, що Дженніфер Еністон вийшла на червону доріжку телепремії.

Селена Гомес закордонні зірки хейт зірки критика

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